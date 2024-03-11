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    Увезёт ли «Миннесота» победу из Лос-Анджелеса?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота». Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
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    «Чикаго» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 11 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: Плюс одна позиция для «Лос-Анджелес Лейкерс», «озёрники» поднялись на 9 место в турнирной таблице Западной конференции. Баскетболисты Хэма Дарвина провели 65 матчей в регулярном чемпионате, одержав 35 побед и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» нанёс поражение «Милуоки» с разницей в одно очко (123:122). В составе победителей результативностью отметился Д'Анджело Расселл, который оформил 44 очка, до дабл-дабла баскетболисту не хватило одной передачи.

    Не сыграют: В лазарете «Лос-Анджелес Лейкерс» находятся 4 баскетболиста. У Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена. Не сыграет и лидер команды Леброн Джеймс.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Леброн Джеймс получил травму лодыжки в матче против «Милуоки». Так что без своего ключевого игрока «Лейкерс» будет архисложно в предстоящей игре с одним из лидеров Западной конференции.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Баскетболисты из Миннеаполиса потеряли лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» с первого места опустилась на второе при 44 победах и 20 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В последнем туре чемпионата «Миннесота» потерпела поражение в матче против одного из лидеров Восточной конференции «Кливленда» (104:113).

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Выбыли из строя лидер команды Карл-Энтони Таунс, травмировав колено, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Ведущий игрок «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс получил серьезную травму в матче против аутсайдера баскетбольной ассоциации «Портленда». Доминиканец уже пропустил матч против «Индианы» и «Кливленда», также он пропустит встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота» сыграли 2 раза

    • «Миннесота» дважды выиграла у «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:106, 118:111)

    • Прервалась двухматчевая победная серия «Миннесоты»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Миннесоты» — 2.25.

    Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-3.5) и фора «Миннесоты» (+3.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: Оба клуба будут играть без своих лидеров Карла-Энтони Таунса и Леброна Джеймса. Выиграть может как одна, так и другая команда. К слову, «Миннесота» уже побеждала «Лейкерс» в этом сезоне и не раз. Можно рискнуть в пользу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на положительной форе «Миннесоты».

    Ставка: Фора «Миннесоты» (+3.5) с коэффициентом 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Увезёт ли «Миннесота» победу из Лос-Анджелеса?
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