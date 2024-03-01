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    «Оклахома» уедет из Техаса победителем?

    «Сан-Антонио» — «Оклахома». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Оклахома»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Центр Фрост Банк» 1 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Сан-Антонио» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: Клуб из штата Техас видимо так и завершит сезон в регулярном чемпионате на последнем месте. На данный момент «Сан-Антонио» занимает 15 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 11 побед и потерпев 48 поражений.

    Последние матчи: «Сан-Антонио» не может одержать победу на протяжении пяти матчей. В последнем туре «шпоры» уступили в гостях одному из лидеров Запада — «Миннесоте» (105:114).

    Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси. По личным причинам предстоящую игру против «Оклахомы» пропустит форвард «Сан-Антонио» Маркус Моррис. Дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Сан-Антонио» сейчас находится в игровом упадке, команда не побеждала с 13 февраля. В черную полосу игр техасцев входят матчи против «Юты» (109:128), «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:123), «Сакраменто» (122:127) и «Далласа» (93:116).

    «Оклахома»

    Турнирное положение: «Громобойцы» уверенно удерживают 1 место в турнирной таблице Западной конференции. «Оклахома» в 58 матчах одержала 41 победу и потерпела 17 поражений. Такой же показатель у главного преследователя — «Миннесоты».

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Шэй Гилджес-Александер стал лучшим игроком матча против «Хьюстона». Лидер «Оклахомы» отправил в кольцо соперника 31 очко, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Оклахома» сейчас выдает уверенную победную серию из 6 матчей: были одержаны победы над «Хьюстоном» (123:110), «Вашингтоном» (147:106), «Лос-Анджелес Клипперс» (129:107), «Орландо» (127:113) и «Сакраменто» (127:113).

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» в этом сезоне дважды обыграла «Сан-Антонио» (140:114, 123:87)

    • Проигрышная серия «Сан-Антонио» составляет 5 матчей

    • Победная серия «Оклахомы» составляет 6 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Сан-Антонио» — 4.65.

    Фора «Сан-Антонио» (-10.5) и фора «Оклахомы» (+10.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: В том что «Оклахома» добьется победы, нет сомнений. «Громобойцы» классом выше, чем баскетболисты «Сан-Антонио». К тому же встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы Западной конференции. Ожидаем крупной победы «громобойцев».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: 240 очков — средний показать «Сан-Антонио» и «Оклахомы». Так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Оклахома» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» уедет из Техаса победителем?
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