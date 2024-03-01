«Сан-Антонио»
Турнирное положение: Клуб из штата Техас видимо так и завершит сезон в регулярном чемпионате на последнем месте. На данный момент «Сан-Антонио» занимает 15 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 11 побед и потерпев 48 поражений.
Последние матчи: «Сан-Антонио» не может одержать победу на протяжении пяти матчей. В последнем туре «шпоры» уступили в гостях одному из лидеров Запада — «Миннесоте» (105:114).
Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси. По личным причинам предстоящую игру против «Оклахомы» пропустит форвард «Сан-Антонио» Маркус Моррис. Дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «Сан-Антонио» сейчас находится в игровом упадке, команда не побеждала с 13 февраля. В черную полосу игр техасцев входят матчи против «Юты» (109:128), «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:123), «Сакраменто» (122:127) и «Далласа» (93:116).
«Оклахома»
Турнирное положение: «Громобойцы» уверенно удерживают 1 место в турнирной таблице Западной конференции. «Оклахома» в 58 матчах одержала 41 победу и потерпела 17 поражений. Такой же показатель у главного преследователя — «Миннесоты».
Последние матчи: Шэй Гилджес-Александер стал лучшим игроком матча против «Хьюстона». Лидер «Оклахомы» отправил в кольцо соперника 31 очко, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Оклахома» сейчас выдает уверенную победную серию из 6 матчей: были одержаны победы над «Хьюстоном» (123:110), «Вашингтоном» (147:106), «Лос-Анджелес Клипперс» (129:107), «Орландо» (127:113) и «Сакраменто» (127:113).
Статистика для ставок
- «Оклахома» в этом сезоне дважды обыграла «Сан-Антонио» (140:114, 123:87)
- Проигрышная серия «Сан-Антонио» составляет 5 матчей
- Победная серия «Оклахомы» составляет 6 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Сан-Антонио» — 4.65.
Фора «Сан-Антонио» (-10.5) и фора «Оклахомы» (+10.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.
Прогноз: В том что «Оклахома» добьется победы, нет сомнений. «Громобойцы» классом выше, чем баскетболисты «Сан-Антонио». К тому же встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы Западной конференции. Ожидаем крупной победы «громобойцев».
Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.83.
Прогноз: 240 очков — средний показать «Сан-Антонио» и «Оклахомы». Так что можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.97.