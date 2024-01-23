Миннеаполис. «Таргет Центр». Дата — 23 января. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Миннесота»

«Миннесота» может потерять первое место в турнирной таблице Западной конференции. В минувшем туре «лесные волки» проиграли своему основному конкуренту в битве за лидерство — «Оклахоме» (97:102).

Несмотря на проигры стоит отметить в составе «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса. Доминиканец оформил в поединке дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

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Таким образом прервалась победная серия команды из Миннеаполиса, которая состояла из четырех матчей. Ранее «Миннесота» выиграла у «Мемфиса» (118:103), «Детройта» (124:117), «Лос-Анджелес Клипперс» (109:105) и «Портленда»

«Миннесота» уже провела в регулярке 42 матча, одержав 30 побед и потерпев 12 поражений.

«Шарлотт»

Одна победа и четыре поражения — резульат последних пяти игр «Шарлотт». В последнем матче «шершни» потерпели фиаско в матче против «Филадельфии» (89:97).

До этого у «Шарлотт» была тяжелая победа над «Сан-Антонио» (124:120). Со знаком минус команда провела встречи против «Нью-Орлеана» (112:132), «Майами» (87:104) и «Сан-Антонио» (99:135).

В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 9 побед и потерпев 31 поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.12, победа «Шарлотт» — 6.35.

Прогноз: В этом сезоне соперники уже встречались, в первом круге «Миннесота» добилась уверенной победы над «Шарлотт» со счетом 123:117. Так что стоит ожидать от «лесных волков» очередной победы над «шершнями». В противном случае, команда может лишиться первого места в турнирной таблице Западной конференции.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-12.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.00.