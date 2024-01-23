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    Сохранит ли «Миннесота» первое место на Западе?

    «Миннесота» — «Шарлотт». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 23 января 2024 года

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    Баскетбол. НБА 23 Января 2024 года

    «Миннесота»

    «Миннесота» может потерять первое место в турнирной таблице Западной конференции. В минувшем туре «лесные волки» проиграли своему основному конкуренту в битве за лидерство — «Оклахоме» (97:102).

    Несмотря на проигры стоит отметить в составе «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса. Доминиканец оформил в поединке дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

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    Таким образом прервалась победная серия команды из Миннеаполиса, которая состояла из четырех матчей. Ранее «Миннесота» выиграла у «Мемфиса» (118:103), «Детройта» (124:117), «Лос-Анджелес Клипперс» (109:105) и «Портленда»

    «Миннесота» уже провела в регулярке 42 матча, одержав 30 побед и потерпев 12 поражений.

    «Шарлотт»

    Одна победа и четыре поражения — резульат последних пяти игр «Шарлотт». В последнем матче «шершни» потерпели фиаско в матче против «Филадельфии» (89:97).

    До этого у «Шарлотт» была тяжелая победа над «Сан-Антонио» (124:120). Со знаком минус команда провела встречи против «Нью-Орлеана» (112:132), «Майами» (87:104) и «Сан-Антонио» (99:135).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 9 побед и потерпев 31 поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.12, победа «Шарлотт» — 6.35.

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    Прогноз: В этом сезоне соперники уже встречались, в первом круге «Миннесота» добилась уверенной победы над «Шарлотт» со счетом 123:117. Так что стоит ожидать от «лесных волков» очередной победы над «шершнями». В противном случае, команда может лишиться первого места в турнирной таблице Западной конференции.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-12.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.00.

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