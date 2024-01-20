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    Эмбиид может в одиночку одолеть «Орландо»?

    «Орландо» — «Филадельфия». Ставка (1.79) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 20 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Орландо» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 20 Января 2024 года

    «Орландо»

    «Орландо» хочется симпатизировать, поскольку у команды светлое будущее, если генеральный менеджер клуба снова не начнет производить какие-то непонятные обмены.

    Мозли не раз отмечал, что в его нынешнем коллективе есть все, кроме опыта. Чтобы добиваться больших побед.

    Правда в последнем сыгранном поединке коллектив из Флориды не смог обыграть даже «Атланту», играющую сейчас хуже некуда.

    Все прогнозы на НБА

    В игре с «Филадельфией» молодая и озорная стартовая пятерка будет проэкзаменована по полной программе.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» продолжает радоваться возвращению в основной состав Эмбиида, поскольку без него дела шли совсем туго.

    У коллектива Нёрса уже три победы в последних поединках, и эта серия не собирается останавливаться.

    В последнем победном матче с «Денвером» кроме камерунца отлично постарались Макси и Харрис, которым на двоих не хватило всего лишь одного очка до «полтинника».

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    В матче против «Орландо» у гостей шансов победить больше, но они могут попасть в ловушку, организованную на сверхбыстром нападении соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Орландо» — 2.83, победа «Филадельфии» — 1.51.

    Прогноз: «Филадельфия» увезёт победу из Флориды.

    Альтернативный прогноз: Команды порезвятся вдоволь.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: ТБ 247 с коэффициентом 2.16.

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    «Орландо» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Эмбиид может в одиночку одолеть «Орландо»?
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