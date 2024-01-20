В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 20 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Орландо» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Орландо»

«Орландо» хочется симпатизировать, поскольку у команды светлое будущее, если генеральный менеджер клуба снова не начнет производить какие-то непонятные обмены.

Мозли не раз отмечал, что в его нынешнем коллективе есть все, кроме опыта. Чтобы добиваться больших побед.

Правда в последнем сыгранном поединке коллектив из Флориды не смог обыграть даже «Атланту», играющую сейчас хуже некуда.

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В игре с «Филадельфией» молодая и озорная стартовая пятерка будет проэкзаменована по полной программе.

«Филадельфия»

«Филадельфия» продолжает радоваться возвращению в основной состав Эмбиида, поскольку без него дела шли совсем туго.

У коллектива Нёрса уже три победы в последних поединках, и эта серия не собирается останавливаться.

В последнем победном матче с «Денвером» кроме камерунца отлично постарались Макси и Харрис, которым на двоих не хватило всего лишь одного очка до «полтинника».

В матче против «Орландо» у гостей шансов победить больше, но они могут попасть в ловушку, организованную на сверхбыстром нападении соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Орландо» — 2.83, победа «Филадельфии» — 1.51.

Прогноз: «Филадельфия» увезёт победу из Флориды.

Альтернативный прогноз: Команды порезвятся вдоволь.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.79.

Альтернативная ставка: ТБ 247 с коэффициентом 2.16.