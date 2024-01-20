«Орландо»
«Орландо» хочется симпатизировать, поскольку у команды светлое будущее, если генеральный менеджер клуба снова не начнет производить какие-то непонятные обмены.
Мозли не раз отмечал, что в его нынешнем коллективе есть все, кроме опыта. Чтобы добиваться больших побед.
Правда в последнем сыгранном поединке коллектив из Флориды не смог обыграть даже «Атланту», играющую сейчас хуже некуда.
В игре с «Филадельфией» молодая и озорная стартовая пятерка будет проэкзаменована по полной программе.
«Филадельфия»
«Филадельфия» продолжает радоваться возвращению в основной состав Эмбиида, поскольку без него дела шли совсем туго.
У коллектива Нёрса уже три победы в последних поединках, и эта серия не собирается останавливаться.
В последнем победном матче с «Денвером» кроме камерунца отлично постарались Макси и Харрис, которым на двоих не хватило всего лишь одного очка до «полтинника».
В матче против «Орландо» у гостей шансов победить больше, но они могут попасть в ловушку, организованную на сверхбыстром нападении соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Орландо» — 2.83, победа «Филадельфии» — 1.51.
Прогноз: «Филадельфия» увезёт победу из Флориды.
Альтернативный прогноз: Команды порезвятся вдоволь.
Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.79.
Альтернативная ставка: ТБ 247 с коэффициентом 2.16.