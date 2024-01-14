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    «Лейкерс» увезет победу из Солт-Лейк-Сити?

    «Юта» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»
    Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 14 января. Время — 05:30 по мск. «Юта» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Юта»

    «Юта» продолжает идти вверх по турнирной таблице Западной конференции, «джазмены» занимают 10 место при 20 победах и 20 поражениях.

    В рамках минувшего игрового дня «Юта» одержала победу над «Торонто» (145:113). Вклад в победу команды внёс Лаури Маркканен, форвард «музыкантов» отправил в кольцо соперника 22 очка, свершил 9 подборов и отдал 2 передачи.

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    В выигрышную серию команды также входят игры провти «Денвера» (124:111), «Милуоки» (132:116) и «Филадельфии» (120:109).

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Минувший тур регулярного чемпионата в национальной баскетбольной ассоциации прошел со знаком минус для «Лос-Анджелес Лейкерс», «озерники» проиграли на домашней арене «Финиксу» (109:127).

    До встречи с «Финиксом» баскетболисты «Лейкерс» переиграли «Торонто» (132:131) и «Лос-Анджелес Клипперс» (106:103).

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11 место, одержав 19 побед и потерпев 20 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Юты» — 2.10, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.85.

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    Прогноз: В этом поединке ожидаем упорной игры. Чтобы не рисковать, лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим преимуществом в счете.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Юта» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» увезет победу из Солт-Лейк-Сити?
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