В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 01:00 мск. «Юта» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Юта»

Игра «Юты» в последних поединках выглядит более, чем привлекательно, а игроки как будто снова захотели играть в баскетбол.

Маркканен с Кларксоном демонстрируют высокий уровень взаимодействия между собой, чего не было видно в первый месяц регулярного чемпионата.

Харди отлично выбирает им партнеров в стартовую пятерку в зависимости от соперника. Можно не сомневаться, что и на матч с «Майами» у хозяев будет отличный стартовый состав.

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Игра против соперника из Флориды получится закрытой, а в таком баскетболе коллектив из Солт-Лейк-Сити вполне может преуспеть.

«Майами»

«Майами» в последних матчах выглядит отлично. Споэлстра нашел необходимый баланс, а игроки выполняют его установку в полной мере.

У главного тренера «Хит» есть удивительный дар — отыскивать совсем никому не известные таланты и делать из них суперзвёзд.

Так в последнем победном матче против «Филадельфии» игру для коллектива из Флориды по сути выиграл Джейми Жакез, который набрал невероятное 31 очко.

В игре против «Юты» он будет практически бесполезен из-за отсутствия навыков игры в защите, но остальные партнеры по клубу постараются добыть непростую победу в Солт-Лейк-Сити.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Юты» — 2.10, победа «Майами» — 1.74.

Прогноз: В этой игре у гостей больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.74.

Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.16.