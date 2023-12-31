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    «Майами» имеет больше шансов на успех

    «Юта» — «Майами». Ставка (1.74) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Майами»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 01:00 мск. «Юта» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 31 Декабря 2023 года
    Юта
  • НБА
    •  Юта 01:00 Майами Майами
  • Майами
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    «Юта»

    Игра «Юты» в последних поединках выглядит более, чем привлекательно, а игроки как будто снова захотели играть в баскетбол.

    Маркканен с Кларксоном демонстрируют высокий уровень взаимодействия между собой, чего не было видно в первый месяц регулярного чемпионата.

    Харди отлично выбирает им партнеров в стартовую пятерку в зависимости от соперника. Можно не сомневаться, что и на матч с «Майами» у хозяев будет отличный стартовый состав.

    Все прогнозы на НБА

    Игра против соперника из Флориды получится закрытой, а в таком баскетболе коллектив из Солт-Лейк-Сити вполне может преуспеть.

    «Майами»

    «Майами» в последних матчах выглядит отлично. Споэлстра нашел необходимый баланс, а игроки выполняют его установку в полной мере.

    У главного тренера «Хит» есть удивительный дар — отыскивать совсем никому не известные таланты и делать из них суперзвёзд.

    Так в последнем победном матче против «Филадельфии» игру для коллектива из Флориды по сути выиграл Джейми Жакез, который набрал невероятное 31 очко.

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    В игре против «Юты» он будет практически бесполезен из-за отсутствия навыков игры в защите, но остальные партнеры по клубу постараются добыть непростую победу в Солт-Лейк-Сити.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Юты» — 2.10, победа «Майами» — 1.74.

    Прогноз: В этой игре у гостей больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.74.

    Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.16.

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    «Юта» — «Майами»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Майами» имеет больше шансов на успех
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