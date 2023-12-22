В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 22 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милуоки»

«Милуоки» до сих пор входит в тройку клубов, которые до сих пор не имеют двузначного числа поражений в пассиве, за что можно выписать благодарность игрокам и Буденхольцеру.

Адетокунбо и Лиллард производят впечатление давно сыгранного дуэта, который может понимать друг друга на уровне интуиции.

В этом году у коллектива из Висконсина заметно подпрыгнула средняя результативность, что неудивительно, имея в своем распоряжении таких суперзвезд.

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В матче против «Орландо» будет настоящий тест на прочность, поскольку у Мозли молодая бегущая команда, а ей оказывать сопротивление будет неимоверно сложно.

«Орландо»

«Орландо» в последних матчах не представляется клубом, который может показать что-то серьезное по результату.

Не сказать, что молодая и озорная банда Мозли устала, но невооруженным глазом видна пробуксовка.

По двум проигранным матчам говорить о кризисе не стоит, но определённые звоночки имеются, а в игре против «Бакс» они могут превратиться в колокола.

Против таких «оленей», как сейчас, играть чрезвычайно трудно. Даже просто показать содержательный баскетбол — практически невыполнимая задача.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.33, победа «Орландо» — 3.80.

Прогноз: «Милуоки» на классе обыграет озорную команду из Флориды.

Альтернативный прогноз: Встреча получится «верховой».

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 252 с коэффициентом 2.28.