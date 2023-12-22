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    «Милуоки» не заметит «Орландо»?

    «Милуоки» — «Орландо». Ставка (1.93) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Орландо»
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    «Милуоки»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 22 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Милуоки»

    «Милуоки» до сих пор входит в тройку клубов, которые до сих пор не имеют двузначного числа поражений в пассиве, за что можно выписать благодарность игрокам и Буденхольцеру.

    Адетокунбо и Лиллард производят впечатление давно сыгранного дуэта, который может понимать друг друга на уровне интуиции.

    В этом году у коллектива из Висконсина заметно подпрыгнула средняя результативность, что неудивительно, имея в своем распоряжении таких суперзвезд.

    Все прогнозы на НБА

    В матче против «Орландо» будет настоящий тест на прочность, поскольку у Мозли молодая бегущая команда, а ей оказывать сопротивление будет неимоверно сложно.

    «Орландо»

    «Орландо» в последних матчах не представляется клубом, который может показать что-то серьезное по результату.

    Не сказать, что молодая и озорная банда Мозли устала, но невооруженным глазом видна пробуксовка.

    По двум проигранным матчам говорить о кризисе не стоит, но определённые звоночки имеются, а в игре против «Бакс» они могут превратиться в колокола.

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    Против таких «оленей», как сейчас, играть чрезвычайно трудно. Даже просто показать содержательный баскетбол — практически невыполнимая задача.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.33, победа «Орландо» — 3.80.

    Прогноз: «Милуоки» на классе обыграет озорную команду из Флориды.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится «верховой».

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТБ 252 с коэффициентом 2.28.

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    «Милуоки» — «Орландо»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» не заметит «Орландо»?
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