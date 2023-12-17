2-й таймНоттингем Форест — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Онлайн Фрибет 2024 рубля БК ПариФрибет 2024 рубля в БК Pari. Как получить и вывести? Жозе Моуринью Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • 00:38
    • «Ювентус» сыграл вничью с «Дженоа» в матче Серии А
  • 21:45
    • Гвардиола рассказал о восстановлении Холанна
  • 20:44
    • «Сочи» объявил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Увезёт ли «Даллас» вновь победу из Портленда?

    «Портленд» — «Даллас». Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 17 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Даллас Маверикс Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас»
    Портленд. «Мода Центр». Дата — 17 декабря. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Портленд»

    «Портленд» не может вернуться на победные рельсы уже пятый матч подряд. Помимо неудачной игры в матче против «Юты» (114:122), «речники» проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (127:132), «Далласу» (112:127), «Голден Стэйт» (106:110) и еще раз «Юту» (113:118).

    До этого у «ковбоев» были две победы над «Кливлендом» (103:95) и «Индианой» (114:110).

    Все прогнозы на НБА

    «Портленд» занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции. В 23 матчах «речники» выиграли 6 матчей. В остальных 17 встречах были зафиксированы поражения.

    «Даллас»

    Прервалась победная серия «Далласа», в матче против лидера Западной конференции «Миннесоты», «ковбои» умудрились проиграть со счетом 101:119.

    До этого «Даллас» смог выиграть несколько матчей, так были обыграны «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:125), «Мемфис» (120:113), «Портленд» (125:112) и «Юту» (147:97).

    В Западной конференции «Даллас» занимает 4 место при 15 победах и 9 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Портленда» — 2.93, победа «Далласа» — 1.33.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Даллас» — явный фаворит пары. Стоит ожидать разгромной победы «ковбоев».

    Ставка: Фора «Далласа» (-6.5) с коэффициентом 1.87.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 1.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Шарлотт — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вашингтон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Филадельфия — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Торонто — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бостон — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Мемфис — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Финикс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Россия 25 — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ипсвич — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Портленд» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Увезёт ли «Даллас» вновь победу из Портленда?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры