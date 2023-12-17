Портленд. «Мода Центр». Дата — 17 декабря. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Портленд»

«Портленд» не может вернуться на победные рельсы уже пятый матч подряд. Помимо неудачной игры в матче против «Юты» (114:122), «речники» проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (127:132), «Далласу» (112:127), «Голден Стэйт» (106:110) и еще раз «Юту» (113:118).

До этого у «ковбоев» были две победы над «Кливлендом» (103:95) и «Индианой» (114:110).

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«Портленд» занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции. В 23 матчах «речники» выиграли 6 матчей. В остальных 17 встречах были зафиксированы поражения.

«Даллас»

Прервалась победная серия «Далласа», в матче против лидера Западной конференции «Миннесоты», «ковбои» умудрились проиграть со счетом 101:119.

До этого «Даллас» смог выиграть несколько матчей, так были обыграны «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:125), «Мемфис» (120:113), «Портленд» (125:112) и «Юту» (147:97).

В Западной конференции «Даллас» занимает 4 место при 15 победах и 9 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Портленда» — 2.93, победа «Далласа» — 1.33.

Прогноз: «Даллас» — явный фаворит пары. Стоит ожидать разгромной победы «ковбоев».

Ставка: Фора «Далласа» (-6.5) с коэффициентом 1.87.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 1.83.