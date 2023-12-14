ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КлаудиньоГегемония «Зенита» пошатнулась. Итоги первой части сезона РПЛ Томаш РосицкиЗабытые претенденты на «Золотой мяч»: Кэхилл, «Маленький Моцарт» и другие. Где они сейчас? «Наполи»«Наполи» — «Брага» 2:0. Онлайн
    Все новости спорта

    «Нью-Орлеан» деклассирует своего соперника

    «Вашингтон» — «Нью-Орлеан». Ставка (1.98) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Нью-Орлеан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 14 Декабря 2023 года

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» не видится тем клубом, который способен выбраться из той ямы, в которую он попал ещё в прошлом сезоне.

    Соотношение качественных и не очень игроков у «Визардс» один к трем, а с таким балансом достигать каких-то вменяемых достижений по сезону практически нереально.

    В последнем сыгранном матче столичная команда проиграла «Филадельфии» с разницей в 45 очков, и какие-то комментарии тут просто излишни.

    Все прогнозы на НБА

    С «Нью-Орлеаном» борьбы не получится, так как Кузма и его партнеры по стартовой пятерке просто не смогут остановить габаритных форвардов гостей.

    «Нью-Орлеан»

    Игра «Нового Орлеана» в нынешнем сезоне довольно противоречива, поэтому нельзя говорить, что клуб из Луизианы вышел на качественно новый уровень.

    По отдельно взятым матчам хватает всякого, поэтому нет ничего удивительного, что после отличной трудовой победы может последовать провальное поражение.

    Хоть большую часть матчей и пропустил Макколлум, являющийся незаменимым звеном в развитии атак, но «Пеликанс» смогли найти альтернативные варианты на позицию первого номера.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В предстоящем матче против аутсайдера Востока гостевая команда имеет отличные шансы не только победить, но и оформить солидную разницу по итогам матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 3.63, победа «Нью-Орлеана» — 1.35.

    Прогноз: «Нью-Орлеан» не оставит никаких шансов своему сопернику.

    Альтернативный прогноз: Клуб из Луизианы знатно порезвится.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.98.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 125 с коэффициентом 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Бостон — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Даллас — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чикаго — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Финикс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ванкувер — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сиэтл — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бандекки — Абдураимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Корне — фон Дайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лестер — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Ковентри — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вашингтон» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» деклассирует своего соперника
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры