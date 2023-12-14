В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вашингтон»

«Вашингтон» не видится тем клубом, который способен выбраться из той ямы, в которую он попал ещё в прошлом сезоне.

Соотношение качественных и не очень игроков у «Визардс» один к трем, а с таким балансом достигать каких-то вменяемых достижений по сезону практически нереально.

В последнем сыгранном матче столичная команда проиграла «Филадельфии» с разницей в 45 очков, и какие-то комментарии тут просто излишни.

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С «Нью-Орлеаном» борьбы не получится, так как Кузма и его партнеры по стартовой пятерке просто не смогут остановить габаритных форвардов гостей.

«Нью-Орлеан»

Игра «Нового Орлеана» в нынешнем сезоне довольно противоречива, поэтому нельзя говорить, что клуб из Луизианы вышел на качественно новый уровень.

По отдельно взятым матчам хватает всякого, поэтому нет ничего удивительного, что после отличной трудовой победы может последовать провальное поражение.

Хоть большую часть матчей и пропустил Макколлум, являющийся незаменимым звеном в развитии атак, но «Пеликанс» смогли найти альтернативные варианты на позицию первого номера.

В предстоящем матче против аутсайдера Востока гостевая команда имеет отличные шансы не только победить, но и оформить солидную разницу по итогам матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 3.63, победа «Нью-Орлеана» — 1.35.

Прогноз: «Нью-Орлеан» не оставит никаких шансов своему сопернику.

Альтернативный прогноз: Клуб из Луизианы знатно порезвится.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.98.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 125 с коэффициентом 1.98.