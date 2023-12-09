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    Ожидать ли крупной победы «Денвера»?

    «Денвер» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 7 декабря 2023 года

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    Баскетбол. НБА 09 Декабря 2023 года

    «Денвер»

    Трипл-дабл Николы Йокича из 22 очков, 15 подборов и 10 передач не помог «Денверу» в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (102:111). В этом матче центровой «наггетсов» из Сербии, да собрал трипл-дабл, однако промазал 23 броска, реализовав всего 9.

    «Денвер» не может выиграть уже вторую игру подряд, в пассиве команды также неудачная игра против «Сакраменто» (117:123). До этого у «самородков» была выигрышная серия, которая состояла из четырех матчей. Были обыграны «Финикс» (119:111), «Хьюстон» (134:124), «Лос-Анджелес Клипперс» (113:104) и «Сан-Антонио» (132:120).

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    В Западной конференции «Денвер» занимает 3 место, одержав 14 побед и потерпев 8 поражений.

    «Хьюстон»

    Канадский форвард Диллон Брукс сыграл важную роль в матче против «Оклахомы», который его команда выиграла со счетом 110:101. В составе «Хьюстона» Брукс набрал 23 очка.

    А еще это победой «ракеты» прервали черную полосу из трех матчей. До победы над «громобойцами» баскетболисты «Хьюстона» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:107), «Денверу» (124:134) и «Далласу» (115:121).

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 10 место при 9 победах и 9 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.34, победа «Хьюстона» — 3.71.

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    Прогноз: В этом матче фаворитом пары считается «Денвер», если «Хьюстон» не остановит Николу Йокича, то в таком случае стоит ожидать победы «самородков».

    Ставка: Фора «Денвера» (-7) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 219.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Денвер» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Ожидать ли крупной победы «Денвера»?
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