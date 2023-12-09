Денвер. «Болл Арена». Дата — 9 декабря. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Денвер»

Трипл-дабл Николы Йокича из 22 очков, 15 подборов и 10 передач не помог «Денверу» в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (102:111). В этом матче центровой «наггетсов» из Сербии, да собрал трипл-дабл, однако промазал 23 броска, реализовав всего 9.

«Денвер» не может выиграть уже вторую игру подряд, в пассиве команды также неудачная игра против «Сакраменто» (117:123). До этого у «самородков» была выигрышная серия, которая состояла из четырех матчей. Были обыграны «Финикс» (119:111), «Хьюстон» (134:124), «Лос-Анджелес Клипперс» (113:104) и «Сан-Антонио» (132:120).

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В Западной конференции «Денвер» занимает 3 место, одержав 14 побед и потерпев 8 поражений.

«Хьюстон»

Канадский форвард Диллон Брукс сыграл важную роль в матче против «Оклахомы», который его команда выиграла со счетом 110:101. В составе «Хьюстона» Брукс набрал 23 очка.

А еще это победой «ракеты» прервали черную полосу из трех матчей. До победы над «громобойцами» баскетболисты «Хьюстона» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:107), «Денверу» (124:134) и «Далласу» (115:121).

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 10 место при 9 победах и 9 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.34, победа «Хьюстона» — 3.71.

Прогноз: В этом матче фаворитом пары считается «Денвер», если «Хьюстон» не остановит Николу Йокича, то в таком случае стоит ожидать победы «самородков».

Ставка: Фора «Денвера» (-7) с коэффициентом 1.83.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 219.5 с коэффициентом 2.00.