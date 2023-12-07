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    «Миннесота» не оставит никаких шансов аутсайдеру?

    «Миннесота» — «Сан-Антонио». Ставка (1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 07 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сан-Антонио»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «Таргет Центре» 07 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Миннесота» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Миннесота»

    От «Миннесоты» ожидали содержательного баскетбола с начала этого регулярного чемпионата, но не настолько, чтобы идти в лидерах не только западной конференции, но и сводной таблицы лиги.

    Лидеры клуба отлично взаимодействуют в атаке, но ещё больше радует их игра при обороне собственного кольца.

    Таунс, Гобер и Конли значительно подтянули показатели игры на своем щите, что сразу же возвысило «волков» на несколько уровней вверх.

    Все прогнозы на НБА

    В игре против «Сан-Антонио» расклады сил несопоставимы, и Вембаньяма будет просто наблюдать, как нужно выстраивать оборону в техасском клубе в будущем.

    «Сан-Антонио»

    У некоторых закрадываются подозрения, что «Сан-Антонио» снова «танкует» и хочет заполучить ещё одно молодое дарование на предстоящем драфте.

    Но за Поповичем никогда такой репутации замечено не было, и он просто экспериментирует с теми игроками, которые есть у него в наличии, вообще не заботясь о итоговом результате.

    «Шпоры» осели на последней строчке своей конференции, но при этом качество игры явно будет получше, чем у трех-четырех команд в подвале Востока.

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    Матч против «Миннесоты» не получится конкурентным, однако молодым игрокам «Спёрс» выпадет возможность поиграть против сбалансированной позиционной защиты и поучиться у неё новому.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Миннесоты» — 1.17, победа «Сан-Антонио» — 5.45.

    Прогноз: «Миннесота» разгромит аутсайдера.

    Альтернативный прогноз: Итоговый тотал матча впечатлит.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТМ 228 с коэффициентом 2.14.

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    «Миннесота» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» не оставит никаких шансов аутсайдеру?
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