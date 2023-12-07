В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «Таргет Центре» 07 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Миннесота» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Миннесота»

От «Миннесоты» ожидали содержательного баскетбола с начала этого регулярного чемпионата, но не настолько, чтобы идти в лидерах не только западной конференции, но и сводной таблицы лиги.

Лидеры клуба отлично взаимодействуют в атаке, но ещё больше радует их игра при обороне собственного кольца.

Таунс, Гобер и Конли значительно подтянули показатели игры на своем щите, что сразу же возвысило «волков» на несколько уровней вверх.

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В игре против «Сан-Антонио» расклады сил несопоставимы, и Вембаньяма будет просто наблюдать, как нужно выстраивать оборону в техасском клубе в будущем.

«Сан-Антонио»

У некоторых закрадываются подозрения, что «Сан-Антонио» снова «танкует» и хочет заполучить ещё одно молодое дарование на предстоящем драфте.

Но за Поповичем никогда такой репутации замечено не было, и он просто экспериментирует с теми игроками, которые есть у него в наличии, вообще не заботясь о итоговом результате.

«Шпоры» осели на последней строчке своей конференции, но при этом качество игры явно будет получше, чем у трех-четырех команд в подвале Востока.

Матч против «Миннесоты» не получится конкурентным, однако молодым игрокам «Спёрс» выпадет возможность поиграть против сбалансированной позиционной защиты и поучиться у неё новому.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Миннесоты» — 1.17, победа «Сан-Антонио» — 5.45.

Прогноз: «Миннесота» разгромит аутсайдера.

Альтернативный прогноз: Итоговый тотал матча впечатлит.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТМ 228 с коэффициентом 2.14.