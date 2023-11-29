«Кливленд»
«Кливленд» продолжает играть не в оптимальном составе, но ему удается одерживать победы, хотя и без поражений никуда.
После двух подряд неудачных матчей Бикерстафф изменил тактику перед матчем с «Торонто», и это принесло свои плоды.
У клуба из Огайо получалось выманивать стартовую пятерку соперника за трех очковую линию и проникать внутрь «краски».
Подобный фокус не пройдет с «Атлантой», поскольку в габаритах соперник из Джорджии точно не уступит своему сопернику.
«Атланта»
«Атланта» по делу претендует на звание команды, которая спокойно может претендовать ьна попадание в восьмерку лучших от своей конференции, но дальнейшая её судьба предсказуема.
Игроки у клуба из Джорджии добротные, но действительно игрок экстра-класса там только один. Остальные являются довольно средними ролевиками, настроение которых зависит от погоды.
За пять последних матчей всего лишь две победы, и Макмиллан продолжает ломать голову над поиском оптимальной стратегии игры.
В игре против «Кливленда» ожидается много контактного баскетбола, в котором «Атланта» вполне может победить.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.80, победа «Атланты» — 2.00.
Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Каждый из клубов выиграет по половине встречи.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: П2/П1 с коэффициентом 2.85.