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    «Озерники» смогут достойно выступить в Пенсильвании?

    «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (1.86) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 28 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» совсем недавно дважды оступилась, проиграв «Кливленду» и «Миннесоте», но эти поражения не назовешь безнадежными.

    Итоговая разница в счете оказалась совсем минимальной, поэтому не было сомнений, что клуб Нёрса не зайдет в длительный кризис.

    Так и получилось, когда в крайнем матче была обыграна весьма неприятная «Оклахома», причем на выезде.

    Все прогнозы на НБА

    С «Лейкерс» получится увлекательный матч, хоть хозяева и имеют куда более явные шансы на победу, нежели их противники.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    От «Лос-Анджелес Лейкерс» пока что непонятно чего ждать по этому сезону, поскольку клуб один матч может сыграть максимально хорошо, а в другом провалиться напрочь.

    За пять последних поединков дружина Хэма проиграла всего лишь одну встречу, но в некоторых матчах ей откровенно повезло.

    Джеймс по-прежнему в полном порядке и продолжает ставить новые рекорды, а партнеры по клуб всецело его в этом поддерживают.

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    В предстоящем поединке против «Филадельфии» будет заруба не на шутку, и гости постараются приложить максимум усилий, чтобы доказать свою состоятельность.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.46, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.80.

    Прогноз: «Филадельфия» имеет больше шансов выиграть предстоящий матч.

    Альтернативный прогноз: Можно рассчитывать на большое количество очков в этой встрече.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.24.

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    «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Озерники» смогут достойно выступить в Пенсильвании?
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