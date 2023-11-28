В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 28 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Филадельфия»

«Филадельфия» совсем недавно дважды оступилась, проиграв «Кливленду» и «Миннесоте», но эти поражения не назовешь безнадежными.

Итоговая разница в счете оказалась совсем минимальной, поэтому не было сомнений, что клуб Нёрса не зайдет в длительный кризис.

Так и получилось, когда в крайнем матче была обыграна весьма неприятная «Оклахома», причем на выезде.

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С «Лейкерс» получится увлекательный матч, хоть хозяева и имеют куда более явные шансы на победу, нежели их противники.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

От «Лос-Анджелес Лейкерс» пока что непонятно чего ждать по этому сезону, поскольку клуб один матч может сыграть максимально хорошо, а в другом провалиться напрочь.

За пять последних поединков дружина Хэма проиграла всего лишь одну встречу, но в некоторых матчах ей откровенно повезло.

Джеймс по-прежнему в полном порядке и продолжает ставить новые рекорды, а партнеры по клуб всецело его в этом поддерживают.

В предстоящем поединке против «Филадельфии» будет заруба не на шутку, и гости постараются приложить максимум усилий, чтобы доказать свою состоятельность.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.46, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.80.

Прогноз: «Филадельфия» имеет больше шансов выиграть предстоящий матч.

Альтернативный прогноз: Можно рассчитывать на большое количество очков в этой встрече.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.24.