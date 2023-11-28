«Филадельфия»
«Филадельфия» совсем недавно дважды оступилась, проиграв «Кливленду» и «Миннесоте», но эти поражения не назовешь безнадежными.
Итоговая разница в счете оказалась совсем минимальной, поэтому не было сомнений, что клуб Нёрса не зайдет в длительный кризис.
Так и получилось, когда в крайнем матче была обыграна весьма неприятная «Оклахома», причем на выезде.
С «Лейкерс» получится увлекательный матч, хоть хозяева и имеют куда более явные шансы на победу, нежели их противники.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
От «Лос-Анджелес Лейкерс» пока что непонятно чего ждать по этому сезону, поскольку клуб один матч может сыграть максимально хорошо, а в другом провалиться напрочь.
За пять последних поединков дружина Хэма проиграла всего лишь одну встречу, но в некоторых матчах ей откровенно повезло.
Джеймс по-прежнему в полном порядке и продолжает ставить новые рекорды, а партнеры по клуб всецело его в этом поддерживают.
В предстоящем поединке против «Филадельфии» будет заруба не на шутку, и гости постараются приложить максимум усилий, чтобы доказать свою состоятельность.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.46, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.80.
Прогноз: «Филадельфия» имеет больше шансов выиграть предстоящий матч.
Альтернативный прогноз: Можно рассчитывать на большое количество очков в этой встрече.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.24.