Хьюстон. «Тойота». Дата — 11 ноября. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

«Хьюстон» занимает 6 место в Западной конференции при 4 победах и 3 поражениях. К слову, команда поднялась в турнирной таблице, благодаря выигрышной серии, которая состоит из четырёх встреч.

В домашней серии игр «ракеты» выиграли у «Шарлотт» (128:119), «Сакраменто» (107:89, 122:97) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:94).

В матче против «Лейкерс» в составе «Хьюстона» лучшей результативностью отметился Джален Грин. Защитник отправил в кольцо «озёрников» 28 очков, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи.

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В предстоящей игре с «Нью-Орлеан» не смогут сыграть ключевые игроки «Хьюстона» Виктор Оладипо (травма колена) и Амен Томпсон (травма лодыжки).

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» опустился на 8 место в Западной конференции при 4 победах и 4 поражениях. В последних играх «пеликаны» допустили три проигрыша подряд. Уступили «Атланте» (105:123), «Денверу» (116:134) и «Миннесоте» (101:122). До этого «Нью-Орлеан» выиграл у «Детройта» (125:116) и «Оклахомы» (110:106).

Выбыл из строя один из лидеров команды Си Джей Макколлум. Защитник «Нью-Орлеана» получил травму груди, ему диагностировали пневмоторакс правого легкого.

У «Нью-Орлеан» большие кадровые проблемы. По-прежнему в лазарете команды находятся Жозе Альварадо (травма лодыжки), Наджи Маршалл (травма колена) и Трэй Мерфи (травма колена). По личным причинам не сыграет Зайон Уильямсон.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 1.95, победа «Нью-Орлеан» — 1.85.

Прогноз: У «Хьюстона» есть хорошие шансы, чтобы выиграть матч. Команда набрала ход, а вот «Нью-Орлеан» испытывает кадровый голод. Именно этим аспектом и могут воспользоваться хозяева.

Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 1.95.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 218.5 с коэффициентом 1.97.