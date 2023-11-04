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    «Мемфис» одержит первую победу в сезоне?

    «Портленд» — «Мемфис». Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 4 ноября 2023 года

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    Портленд. «Мода Центр». Дата — 4 ноября. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 04 Ноября 2023 года

    «Портленд»

    Вторую победу в национальной баскетбольной ассоциации одержала команда «Портленд». После встречи с «Торонто» (99:91), «речники» нанесли поражение «Детройту» (110:101).

    Вклад в победу «Портленда» внёс Шадон Шарп. Канадский баскетболист набрал в матче 29 очков, сделал 7 подборов и отдал 5 передач.

    На данный момент «Портленд» улучшил положение в таблице, поднявшись на 12 место в Западной конференции.

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    До этого баскетболисты «Портленда» проиграли «Филадельфии» (98:126), «Орландо» (97:102) и «Лос-Анджелес Клипперс» (111:123).

    В лазарете команды находится Анферни Саймонс. Защитник «Портленда» получил травму пальца в матче против «Лос-Анджелес Клипперс».

    «Мемфис»

    «Мемфис» — единственный клуб в Западной конференции, который ещё не одержал ни одной победы. В пяти матчах «гризли» проиграли 5 раз.

    В проигрышную серию команды входят игры против «Нью-Орлеана» (104:111), «Денвера» (104:108), «Вашингтона» (106:113), «Далласа» (110:125). В последней игре «Мемфис» уступил «Юте» (109:133).

    «Мемфису» не хватает его лидеров, до конца сезона выбыл из строя Стивен Адамс, которому нужна операция на задней крестообразной связке правого колена. Джа Морант отбывает 25-ти матчевую дисквалификацию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Юты» — 2.50, победа «Мемфиса» — 1.62.

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    Прогноз: Для «Мемфиса» настала пора побеждать, для «гризли» подходящий соперник, который не претендует на высокие места в турнирной таблице.

    Ставка: Фора «Мемфиса» (-4.5) с коэффициентом 2.02.

    Альтернативный прогноз: 218-225 очков — средняя результативность матчей с участием «Портленда» и «Мемфиса».

    Альтернативная ставка: Тотал больше 221.5 с коэффициентом 1.98.

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