Портленд. «Мода Центр». Дата — 4 ноября. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

Вторую победу в национальной баскетбольной ассоциации одержала команда «Портленд». После встречи с «Торонто» (99:91), «речники» нанесли поражение «Детройту» (110:101).

Вклад в победу «Портленда» внёс Шадон Шарп. Канадский баскетболист набрал в матче 29 очков, сделал 7 подборов и отдал 5 передач.

На данный момент «Портленд» улучшил положение в таблице, поднявшись на 12 место в Западной конференции.

Все прогнозы на НБА

До этого баскетболисты «Портленда» проиграли «Филадельфии» (98:126), «Орландо» (97:102) и «Лос-Анджелес Клипперс» (111:123).

В лазарете команды находится Анферни Саймонс. Защитник «Портленда» получил травму пальца в матче против «Лос-Анджелес Клипперс».

«Мемфис»

«Мемфис» — единственный клуб в Западной конференции, который ещё не одержал ни одной победы. В пяти матчах «гризли» проиграли 5 раз.

В проигрышную серию команды входят игры против «Нью-Орлеана» (104:111), «Денвера» (104:108), «Вашингтона» (106:113), «Далласа» (110:125). В последней игре «Мемфис» уступил «Юте» (109:133).

«Мемфису» не хватает его лидеров, до конца сезона выбыл из строя Стивен Адамс, которому нужна операция на задней крестообразной связке правого колена. Джа Морант отбывает 25-ти матчевую дисквалификацию.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Юты» — 2.50, победа «Мемфиса» — 1.62.

Прогноз: Для «Мемфиса» настала пора побеждать, для «гризли» подходящий соперник, который не претендует на высокие места в турнирной таблице.

Ставка: Фора «Мемфиса» (-4.5) с коэффициентом 2.02.

Альтернативный прогноз: 218-225 очков — средняя результативность матчей с участием «Портленда» и «Мемфиса».

Альтернативная ставка: Тотал больше 221.5 с коэффициентом 1.98.