Кот д’Ивуар
Сборная Кот д’Ивуара по всем статьям проиграла в своем стартовом поединке сборной Испании, но другого и не ожидалось против действующих чемпионов мира.
По такой встрече, где соперник тебя превосходит во всем, сложно отметить какой-то позитив, но у африканцев он есть.
Неплохо проявили себя все игроки команды, поскольку набранными очками отметило сразу 11 игроков команды, что говорит об отличной взаимозаменяемости.
В игре против иранцев есть неплохие шансы на успех, тем более именно африканцы будут являться фаворитами предстоящего поединка судя по букмекерским раскладам.
Иран
Сборная Ирана в первом матче на чемпионате мира вполне могла устроиться на самое крупное поражение на старте турнира, но все же уступила это место китайцам.
В поединке против бразильцев ближневосточная сборная пропустила ровно 100 очков, а забросить даже 60 не смогла.
Проблемы наблюдаются во всех линиях, которые только имеются. Сложно даже что-то советовать, поскольку класс баскетболистов оставляет желать лучшего.
В матче против ивуарийцев нет никаких надежд на то, что номинальные гости предстоящего поединка, смогут разжиться первыми очками на турнире.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа Кот д’Ивуара — 1.40, победа Ирана — 3.03.
Прогноз: Африканцы имеют больше шансов на успех в предстоящей игре.
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.80.
Альтернативный прогноз: Игра получится больше защитной, чем атакующей.
Альтернативная ставка: ТМ 148 с коэффициентом 1.92.