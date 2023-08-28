На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Кот д’Ивуара будет принимать сборную Ирана. Игра пройдет на «Индонезиа Арене» 28 августа. Начало встречи — в 12:45 мск. Кот д’Ивуар — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кот д’Ивуар

Сборная Кот д’Ивуара по всем статьям проиграла в своем стартовом поединке сборной Испании, но другого и не ожидалось против действующих чемпионов мира.

По такой встрече, где соперник тебя превосходит во всем, сложно отметить какой-то позитив, но у африканцев он есть.

Неплохо проявили себя все игроки команды, поскольку набранными очками отметило сразу 11 игроков команды, что говорит об отличной взаимозаменяемости.

Все прогнозы на баскетбол

В игре против иранцев есть неплохие шансы на успех, тем более именно африканцы будут являться фаворитами предстоящего поединка судя по букмекерским раскладам.

Иран

Сборная Ирана в первом матче на чемпионате мира вполне могла устроиться на самое крупное поражение на старте турнира, но все же уступила это место китайцам.

В поединке против бразильцев ближневосточная сборная пропустила ровно 100 очков, а забросить даже 60 не смогла.

Проблемы наблюдаются во всех линиях, которые только имеются. Сложно даже что-то советовать, поскольку класс баскетболистов оставляет желать лучшего.

В матче против ивуарийцев нет никаких надежд на то, что номинальные гости предстоящего поединка, смогут разжиться первыми очками на турнире.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа Кот д’Ивуара — 1.40, победа Ирана — 3.03.

Прогноз: Африканцы имеют больше шансов на успех в предстоящей игре.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.80.

Альтернативный прогноз: Игра получится больше защитной, чем атакующей.

Альтернативная ставка: ТМ 148 с коэффициентом 1.92.