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    Иран сможет оказать достойное сопротивление?

    Кот д’Ивуар — Иран. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч чемпионата мира, 28 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол
    Прогноз и ставки на Кот д’Ивуар — Иран
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    Иран
    На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Кот д’Ивуара будет принимать сборную Ирана. Игра пройдет на «Индонезиа Арене» 28 августа. Начало встречи — в 12:45 мск. Кот д’Ивуар — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа G 28 Августа 2023 года
    Кот-д’Ивуар
  • Ямусукро
    •  Кот-д’Ивуар 12:45 Иран Иран
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    Кот д’Ивуар

    Сборная Кот д’Ивуара по всем статьям проиграла в своем стартовом поединке сборной Испании, но другого и не ожидалось против действующих чемпионов мира.

    По такой встрече, где соперник тебя превосходит во всем, сложно отметить какой-то позитив, но у африканцев он есть.

    Неплохо проявили себя все игроки команды, поскольку набранными очками отметило сразу 11 игроков команды, что говорит об отличной взаимозаменяемости.

    Все прогнозы на баскетбол

    В игре против иранцев есть неплохие шансы на успех, тем более именно африканцы будут являться фаворитами предстоящего поединка судя по букмекерским раскладам.

    Иран

    Сборная Ирана в первом матче на чемпионате мира вполне могла устроиться на самое крупное поражение на старте турнира, но все же уступила это место китайцам.

    В поединке против бразильцев ближневосточная сборная пропустила ровно 100 очков, а забросить даже 60 не смогла.

    Проблемы наблюдаются во всех линиях, которые только имеются. Сложно даже что-то советовать, поскольку класс баскетболистов оставляет желать лучшего.

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    В матче против ивуарийцев нет никаких надежд на то, что номинальные гости предстоящего поединка, смогут разжиться первыми очками на турнире.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа Кот д’Ивуара — 1.40, победа Ирана — 3.03.

    Прогноз: Африканцы имеют больше шансов на успех в предстоящей игре.

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативный прогноз: Игра получится больше защитной, чем атакующей.

    Альтернативная ставка: ТМ 148 с коэффициентом 1.92.

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    Кот д’Ивуар — Иран: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Иран сможет оказать достойное сопротивление?
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