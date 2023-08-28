В группе С предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Греции и США. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 28 августа, начало — в 15:40 мск. Греция — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция

Яннулис Ларентзакис принес победу сборной Греции в стартовой игре чемпионата мира против Иордании. Защитник команды с европейского континента набрал 19 очков. Сама сборная Греции выиграла у Иордании со счётом 92:71.

Этой победой греки прервали черную полосу, которая состояла из четырех игр. Ранее греки проиграли сборным Германии (71:84), США (86:108), Италии (70:74) и Сербии (64:71).

Впереди у сборной Греции сложный экзамен. В соперниках мощная команда США. Победитель в этой паре может на 99% обеспечить себе путевку в групповой этап чемпионата мира.

США

Шестая победа подряд — такой результат сейчас выдают баскетболисты сборной США. В первой игре чемпионата американцы нанесли поражение Новой Зеландии (99:72).

В составе сборной США лучшего результата добился Паоло Банкеро, форвард национальной команды и «Орландо» отправил в кольцо соперника 21 очко.

Все прогнозы на баскетбол

«Дрим тим» не проигрывает с 27 февраля 2023 г, когда американцы уступили сборной Бразилии (76:83). С тех пор США одержала вверх над командами Пуэрто-Рико (117:74), Словения (92:62), Греция (108:86), Германия (99:91). А ещё был обыгран действующий чемпион — Испания (98:88).

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе гостей: победа Греции — 18.00, победа США — 1.00.

Прогноз: Ставить просто на победу США — нет смысла. Американцы с большей долей вероятности выиграют этот матч. А вот с каким преимуществом — уже вопрос. Чаще всего команда выигрывает у сперников с перевесо от 30 до 40 очков.

Ставка: Фора Греции (-27.5) с коэффициентом 2.45.

Альтернативный прогноз: А еще можно сыграть на результативности матча.Матчи с участием США могут достичь 180 очков за матч.

Альтернативная ставка: Тотал больше 183.5 с коэффициентом 2.19.