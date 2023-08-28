ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»Тревожащий камбэк. «МЮ» героически преодолел проблемы, которые сам создал «Зенит» — «Урал»Разгром на классе. Чемпион уверенно расправился с одним из лидеров сезона Шон О'МэллиЭра Стерлинга подошла к концу. О’Мэлли снес голову чемпиона-выскочки
  • 00:12
    • Дубль Мбаппе обеспечил победу ПСЖ в матче Лиги 1 с «Лансом»
  • 23:59
    • Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Торино»
  • 22:05
    • Гол Калинского принес победу «Пари НН» в матче РПЛ с «Ростовом»
  • 21:46
    • 38-летняя Звонарева пробилась в основную сетку US Open
  • 21:29
    • «Спартак» не смог обыграть «Ахмат»
    Все новости спорта

    Кто одержит победу в битве баскетбольных гладиаторов?

    Греция — США. Ставка (к. 2.45) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 28 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Греции
    Прогноз и ставки на Греция — США
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    США — Новая Зеландия. Чемпионат мира
    В группе С предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Греции и США. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 28 августа, начало — в 15:40 мск. Греция — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа C 28 Августа 2023 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 15:40 США США
  • Вашингтон
    •

    Греция

    Яннулис Ларентзакис принес победу сборной Греции в стартовой игре чемпионата мира против Иордании. Защитник команды с европейского континента набрал 19 очков. Сама сборная Греции выиграла у Иордании со счётом 92:71.

    Этой победой греки прервали черную полосу, которая состояла из четырех игр. Ранее греки проиграли сборным Германии (71:84), США (86:108), Италии (70:74) и Сербии (64:71).

    Впереди у сборной Греции сложный экзамен. В соперниках мощная команда США. Победитель в этой паре может на 99% обеспечить себе путевку в групповой этап чемпионата мира.

    США

    Шестая победа подряд — такой результат сейчас выдают баскетболисты сборной США. В первой игре чемпионата американцы нанесли поражение Новой Зеландии (99:72).

    В составе сборной США лучшего результата добился Паоло Банкеро, форвард национальной команды и «Орландо» отправил в кольцо соперника 21 очко.

    Все прогнозы на баскетбол

    «Дрим тим» не проигрывает с 27 февраля 2023 г, когда американцы уступили сборной Бразилии (76:83). С тех пор США одержала вверх над командами Пуэрто-Рико (117:74), Словения (92:62), Греция (108:86), Германия (99:91). А ещё был обыгран действующий чемпион — Испания (98:88).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе гостей: победа Греции — 18.00, победа США — 1.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Ставить просто на победу США — нет смысла. Американцы с большей долей вероятности выиграют этот матч. А вот с каким преимуществом — уже вопрос. Чаще всего команда выигрывает у сперников с перевесо от 30 до 40 очков.

    Ставка: Фора Греции (-27.5) с коэффициентом 2.45.

    Альтернативный прогноз: А еще можно сыграть на результативности матча.Матчи с участием США могут достичь 180 очков за матч.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 183.5 с коэффициентом 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Италия — Доминиканская Республика
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Австралия — Германия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Черногория — Египет
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ливан — Канада
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Енисей — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Филиппины — Ангола
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Япония — Финляндия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.50
  • Прогноз на матч Литва — Мексика
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бернли — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Трюйден — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лозанна — Винтертур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Грассхоппер — Люцерн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Греция — США: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит победу в битве баскетбольных гладиаторов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры