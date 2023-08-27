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    Литва завоюет путевку в следующий этап ЧМ?

    Литва — Мексика. Ставка (к. 2.50) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 27 августа 2023 года

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    В группе D предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Литвы и Мексики. Играть будут на стадионе «Молл-оф-Азия Арена». Матч пройдет 27 августа, начало — в 15:30 мск. Литва — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа D 27 Августа 2023 года
    Литва
  • Вильнюс
    •  Литва 15:30 Mexico Mexico
  • ЧМ-2023. Группа D
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    Литва

    «Молл-оф-Азия Арена» для сборной Литвы стала фартовой. В первом туре квартета D литовская команда одержала уверенную победу над Египтом (93:67) и вместе с черногорцами возглавила группу.

    К тому же этой победой Литва увеличила выигрышную серию до четырёх матчей, включая товарищеские встречи против Латвии (93:69), Пуэрто-Рико (93:80) и Финляндии (84:80).

    В победном матче над Египтом в составе литовского коллектива лучшего результата добился Маргирис Нормантас, который набрал 18 очков. Дабл-дабл в поединке оформил центровой сборной Литвы и «Нью-Орлеана» Йонас Валанчюнас: 15 очков и 10 подборов.

    Мексика

    Без права на ошибку — сборная Мексики проиграла стартовую игру чемпионата мира Черногории (71:91). Если баскетболисты Серхио Вальдеольмильоса проиграют и Литве, то наверняка лишатся возможности попасть в групповой этап чемпионата мира.

    В матче против черногорцев в составе Мексики результативностью отметился Франсиско Круз, защитник отправил в кольцо соперника 16 очков.

    Все прогнозы на баскетбол

    Перед стартом на чемпионате мира сборная Мексики провела 9 матчей. Всего одно поражение было в матче с Иорданией (72:86). В остальных товарищеских встречах мексиканцы добились побед: были обыграны Филиппины (84:77), Ливан (88:70), Португалия (79:71), Ангола (78:76), а также дважды переиграны Аргентина (84:75 и 81:75) и Колумбия (76:60 и 93:64).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе хозяев: победа Литвы — 1.08, Мексики — 8.10.

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    Прогноз: Победа над сборной Мексики, фактически обеспечит путевку сборной Литве в групповой этап чемпионата мира. Литовски баскетболисты уверенной победы над Египтом, может продолжить победный путь.

    Ставка: Фора Литвы (-18.5) с коэффициентом 2.50.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант — сыграть на результативности сборной Литвы. В кольцо команды Египет было заброшено 93 очка.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Литвы больше 89 с коэффициентом 1.98.

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    Литва — Мексика: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Литва завоюет путевку в следующий этап ЧМ?
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