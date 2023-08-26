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    Битву новичков ЧМ выиграет сборная Грузии?

    Кабо-Верде — Грузия. Ставка (к. 2.03) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 26 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Грузии
    Прогноз и ставки на Кабо-Верде — Грузия
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    Сборная Исландии — экс-соперник грузинской команды
    В группе H предварительного раунда чемпионата мира сойдутся дебютанты сборные Кабо-Верде и Грузии. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 26 августа, начало — в 11:00 мск. Кабо-Верде — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа F 26 Августа 2023 года
    Cape Verde
  • ЧМ-2023. Группа F
  •  Cape Verde 11:00 Грузия Грузия
  • Тбилиси
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    Кабо-Верде

    Африканская сборная сенсационно вышла на чемпионат мира после того как заняла в квалификации 3 место, опередив в таблице Нигерию и Гвинею. После этого успеха сборная Кабо-Верде отправилась в США для проведения сбора финансовых средств в надежде помочь команде в ее первом в истории выступлении на баскетбольном мундиале.

    Сборную Кабо-Верде выделяет то, что она самая маленькая страна, которая отобрался на самый престижный турнир по баскетболу. Население Кабо-Верде — менее 600 тысяч человек.

    Перед стартом на чемпионате мира баскетболисты Кабо-Верде провели две товарищеские игры против Турции (63:90) и Китая (66:86).

    В рейтинге ФИБА сборная Кабо-Верде занимает 66 место.

    Грузия

    Сборная Грузии — еще один новичок чемпионата мира. Команда впервые в истории вышла в финальную часть с третьего места группы L европейской квалификации, набрав 15 очков. И это после Испании и Италии, у которых по 18 заработанных баллов.

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    Интересный факт, Грузия обошла сборную Исландии в таблице группы L лишь по допонительным показателям. Грузинская команда проиграл исландцам (77:80). Если бы «викинги» набрали хотя бы еще 1 очко в матче с Грузией, то оказались бы выше по личным встречам.

    В летнее межсезонье сборная Франции провела 7 товарищеских матчей: 3 победы и 4 проигрыша. Выиграли у Ирана (84:72), Черногории (84:79) и Иордании (86:69). Проиграли Автстралии (81:86), Латвии (57:82), Литве (102:104) и Египту (76:81).

    В рейтинге ФИБА сборная Грузии занимает 32 место.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу гостей: победа Кабо-Верде — 7.60, победа Грузии — 1.09.

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    Прогноз: Сборная Грузии хоть и дебютант баскетбольного мундиаля, но считается фаворитом пары.

    Ставка: Фора Грузии (-14.5) с коэффициентом 2.03.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 158 с коэффициентом 1.98.

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    Кабо-Верде — Грузия: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Битву новичков ЧМ выиграет сборная Грузии?
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