В группе H предварительного раунда чемпионата мира сойдутся дебютанты сборные Кабо-Верде и Грузии. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 26 августа, начало — в 11:00 мск. Кабо-Верде — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кабо-Верде

Африканская сборная сенсационно вышла на чемпионат мира после того как заняла в квалификации 3 место, опередив в таблице Нигерию и Гвинею. После этого успеха сборная Кабо-Верде отправилась в США для проведения сбора финансовых средств в надежде помочь команде в ее первом в истории выступлении на баскетбольном мундиале.

Сборную Кабо-Верде выделяет то, что она самая маленькая страна, которая отобрался на самый престижный турнир по баскетболу. Население Кабо-Верде — менее 600 тысяч человек.

Перед стартом на чемпионате мира баскетболисты Кабо-Верде провели две товарищеские игры против Турции (63:90) и Китая (66:86).

В рейтинге ФИБА сборная Кабо-Верде занимает 66 место.

Грузия

Сборная Грузии — еще один новичок чемпионата мира. Команда впервые в истории вышла в финальную часть с третьего места группы L европейской квалификации, набрав 15 очков. И это после Испании и Италии, у которых по 18 заработанных баллов.

Все прогнозы на баскетбол

Интересный факт, Грузия обошла сборную Исландии в таблице группы L лишь по допонительным показателям. Грузинская команда проиграл исландцам (77:80). Если бы «викинги» набрали хотя бы еще 1 очко в матче с Грузией, то оказались бы выше по личным встречам.

В летнее межсезонье сборная Франции провела 7 товарищеских матчей: 3 победы и 4 проигрыша. Выиграли у Ирана (84:72), Черногории (84:79) и Иордании (86:69). Проиграли Автстралии (81:86), Латвии (57:82), Литве (102:104) и Египту (76:81).

В рейтинге ФИБА сборная Грузии занимает 32 место.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу гостей: победа Кабо-Верде — 7.60, победа Грузии — 1.09.

Прогноз: Сборная Грузии хоть и дебютант баскетбольного мундиаля, но считается фаворитом пары.

Ставка: Фора Грузии (-14.5) с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 158 с коэффициентом 1.98.