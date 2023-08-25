Ангола
Сборная Анголы на удивление является одной из самых конкурентоспособных в Африке, поэтому неудивительно, что именно представители этой страны на постоянной основе принимают участие в баскетбольных «мундиалях».
На данный момент времени эта африканская сборная даже входит в первую полусотню всех национальных сборных мира.
Лучшим её достижением было девятое место на чемпионате мира 2006 года. С того момента много воды утекло, но ангольцы снова на чемпионате мира.
Однако в матче против сборной Италии номинальным хозяева предстоящего поединка даже чудо не поможет.
Италия
Сборная Италии является одной из сильнейших в европейском баскетболе, но действительно серьезных высот она не достигала давно.
Удивительное дело, но предстоящий мировой баскетбольный форму для итальянцев будет лишь третьим из шести проведённых с начала нынешнего века.
Лучшие достижения итальянской сборной датированы 70-и годами прошлого века, когда эта сборная дважды брала четвертое место на престижном турнире.
В поединке против африканской сборной нет никаких сомнений в победе итальянцев. Весь вопрос в том, насколько большая будет итоговая разница в счете.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа Анголы — 16.00, победа Италии — 1.02.
Прогноз: Победа итальянцев в этой встрече не обсуждается.
Ставка: Ф2 (-22) с коэффициентом 2.02.
Альтернативный прогноз: Индивидуальный тотал европейцев будет просто запредельным.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 90 с коэффициентом 2.03.