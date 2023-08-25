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    Итальянцы пожалеют африканцев?

    Ангола — Италия. Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч чемпионата мира, 25 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Италии
    Прогноз и ставки на Ангола — Италия
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    Италия
    На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Анголы будет принимать сборную Италии. Игра пройдет на «Филлипины Арене» 25 августа. Начало встречи — в 11:00 мск. Ангола — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2019 (м). Группа A 25 Августа 2023 года
    Ангола
  • Луанда
    •  Ангола 11:00 Италия Италия
  • Рим
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    Ангола

    Сборная Анголы на удивление является одной из самых конкурентоспособных в Африке, поэтому неудивительно, что именно представители этой страны на постоянной основе принимают участие в баскетбольных «мундиалях».

    На данный момент времени эта африканская сборная даже входит в первую полусотню всех национальных сборных мира.

    Лучшим её достижением было девятое место на чемпионате мира 2006 года. С того момента много воды утекло, но ангольцы снова на чемпионате мира.

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    Однако в матче против сборной Италии номинальным хозяева предстоящего поединка даже чудо не поможет.

    Италия

    Сборная Италии является одной из сильнейших в европейском баскетболе, но действительно серьезных высот она не достигала давно.

    Удивительное дело, но предстоящий мировой баскетбольный форму для итальянцев будет лишь третьим из шести проведённых с начала нынешнего века.

    Лучшие достижения итальянской сборной датированы 70-и годами прошлого века, когда эта сборная дважды брала четвертое место на престижном турнире.

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    В поединке против африканской сборной нет никаких сомнений в победе итальянцев. Весь вопрос в том, насколько большая будет итоговая разница в счете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа Анголы — 16.00, победа Италии — 1.02.

    Прогноз: Победа итальянцев в этой встрече не обсуждается.

    Ставка: Ф2 (-22) с коэффициентом 2.02.

    Альтернативный прогноз: Индивидуальный тотал европейцев будет просто запредельным.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 90 с коэффициентом 2.03.

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    Ангола — Италия: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Итальянцы пожалеют африканцев?
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