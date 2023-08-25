На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Анголы будет принимать сборную Италии. Игра пройдет на «Филлипины Арене» 25 августа. Начало встречи — в 11:00 мск. Ангола — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ангола

Сборная Анголы на удивление является одной из самых конкурентоспособных в Африке, поэтому неудивительно, что именно представители этой страны на постоянной основе принимают участие в баскетбольных «мундиалях».

На данный момент времени эта африканская сборная даже входит в первую полусотню всех национальных сборных мира.

Лучшим её достижением было девятое место на чемпионате мира 2006 года. С того момента много воды утекло, но ангольцы снова на чемпионате мира.

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Однако в матче против сборной Италии номинальным хозяева предстоящего поединка даже чудо не поможет.

Италия

Сборная Италии является одной из сильнейших в европейском баскетболе, но действительно серьезных высот она не достигала давно.

Удивительное дело, но предстоящий мировой баскетбольный форму для итальянцев будет лишь третьим из шести проведённых с начала нынешнего века.

Лучшие достижения итальянской сборной датированы 70-и годами прошлого века, когда эта сборная дважды брала четвертое место на престижном турнире.

В поединке против африканской сборной нет никаких сомнений в победе итальянцев. Весь вопрос в том, насколько большая будет итоговая разница в счете.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа Анголы — 16.00, победа Италии — 1.02.

Прогноз: Победа итальянцев в этой встрече не обсуждается.

Ставка: Ф2 (-22) с коэффициентом 2.02.

Альтернативный прогноз: Индивидуальный тотал европейцев будет просто запредельным.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 90 с коэффициентом 2.03.