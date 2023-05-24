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    «Майами» обеспечит путёвку в финал НБА?

    «Майами» — «Бостон». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч 1/2 финала НБА, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Бостон»
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    «Майами» — «Филадельфия»
    Майами. Штат Флорида. «Кейсейя Сентер». Дата — 24 мая. Время — 03:30 по мск. «Майами» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» в шаге от выхода в финал национальной баскетбольной ассоциации. В третьем матче полуфинальной серии против «Бостона» «хитовцы» одержали очередную победу (128:102).

    Решающую роль в игре сыграл Гейб Винсент, защитник отправил в кольцо соперника 29 очков, совершил два подбора и отдал три передачи.

    Джимми Батлер — лучший игрок первого и второго матчей против «Бостона», которые «Майами» выиграл (111:105 и 123:116). В кольцо «бостонских кельтов» он отправил 27 и 35 баллов соответственно.

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    В регулярном чемпионате «Майами» занял восьмое место. Затем у команды пошёл взлет. На пути в полуфинал турнира «Хит» прошёл путь от победы над «Чикаго» (102:91) в плей-ин, до невероятных триумфов над «Милуоки» (4:1 — победа в серии) и «Нью-Йорком» (4:2 — победа в серии).

    «Бостон»

    Чёрная полоса игр преследует «Бостон» и уже составляет три матча. Все встречи «Селтикс» проиграл в полуфинальной дуэли с «Майами». В последней игре команда уступила (102:128). Пятым по результативности стал Джейсон Тейтум, которому удалось оформить 14 очков и 10 подборов.

    Права на ошибку у команды больше нет, ещё одно фиаско в противостоянии с «Майами» — фатальное для «Бостона».

    В регулярном чемпионате «Бостон» занял второе место, выиграв 57 матчей и проиграв в 25 встречах. В 1/4 финала была победа над «Филадельфией» (4:3 — победа в серии). В 1/8 финала баскетболисты «Бостона» переиграли «Атланту» (4:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Майами» — 1.95, победа «Бостона» — 2.24.

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    Прогноз: «Майами» набрал хороший ход, обыграть трижды вице-чемпиона Восточной коференции. Возможно, в четвертом поеднике «хитовцы» поставят точку в противостоянии.

    Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 1.95.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 224 с коэффициентом 2.70.

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    «Майами» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.951.95), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на баскетбол. «Майами» обеспечит путёвку в финал НБА?
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