Майами. Штат Флорида. «Кейсейя Сентер». Дата — 24 мая. Время — 03:30 по мск. «Майами» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» в шаге от выхода в финал национальной баскетбольной ассоциации. В третьем матче полуфинальной серии против «Бостона» «хитовцы» одержали очередную победу (128:102).

Решающую роль в игре сыграл Гейб Винсент, защитник отправил в кольцо соперника 29 очков, совершил два подбора и отдал три передачи.

Джимми Батлер — лучший игрок первого и второго матчей против «Бостона», которые «Майами» выиграл (111:105 и 123:116). В кольцо «бостонских кельтов» он отправил 27 и 35 баллов соответственно.

Все прогнозы на НБА

В регулярном чемпионате «Майами» занял восьмое место. Затем у команды пошёл взлет. На пути в полуфинал турнира «Хит» прошёл путь от победы над «Чикаго» (102:91) в плей-ин, до невероятных триумфов над «Милуоки» (4:1 — победа в серии) и «Нью-Йорком» (4:2 — победа в серии).

«Бостон»

Чёрная полоса игр преследует «Бостон» и уже составляет три матча. Все встречи «Селтикс» проиграл в полуфинальной дуэли с «Майами». В последней игре команда уступила (102:128). Пятым по результативности стал Джейсон Тейтум, которому удалось оформить 14 очков и 10 подборов.

Права на ошибку у команды больше нет, ещё одно фиаско в противостоянии с «Майами» — фатальное для «Бостона».

В регулярном чемпионате «Бостон» занял второе место, выиграв 57 матчей и проиграв в 25 встречах. В 1/4 финала была победа над «Филадельфией» (4:3 — победа в серии). В 1/8 финала баскетболисты «Бостона» переиграли «Атланту» (4:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Майами» — 1.95, победа «Бостона» — 2.24.

Прогноз: «Майами» набрал хороший ход, обыграть трижды вице-чемпиона Восточной коференции. Возможно, в четвертом поеднике «хитовцы» поставят точку в противостоянии.

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 1.95.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 224 с коэффициентом 2.70.