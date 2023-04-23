ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипп ЛамЛегенда «Баварии», молодой форвард Лиги 1 и еще 11 недорогих тематических карточек для FIFA 23 Ultimate Team «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов? Габриэл Жезус«Арсенал» — «Саутгемптон». Онлайн
    Все новости спорта

    Разберётся ли «Майами» с серьёзным соперником?

    «Майами» — «Милуоки». Прогноз (к. 2.82), ставка на матч плей-офф НБА, 23 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Майами Хит Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Филадельфия» — «Майами». Сезон 2022/2023
    Майами. Штат Флорида. «Кейсейя Сентер». Дата — 23 апреля. Время — 02:30 по мск. «Майами» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 23 Апреля 2023 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 02:30 Милуоки Милуоки
  • НБА. Плей-офф
    •

    «Майами»

    «Майами» в гостевых сериях игр против «Милуоки» растерял преимущество. Счёт в противостоянии равный (1:1 — по победам). Во втором матче «хитовцы» уступили со счётом 122:138. Этим поражением соперники продлили очное сражение за выход в четвертьфинал турнира до пяти матчей.

    В первой игре 1/8 финала НБА баскетболисты из Флориды выиграли (130:117). Лучшего результата в составе «Майами» стал защитник Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 11 передач.

    Сломанная рука и травма спины — два игрока «Майами» по-прежнему вне игры. Речь о Тайлере Хирро и Николе Йовиче соответственно.

    Ранее «Майами» успешно сыграл в стадии плей-ин, обыграв «Чикаго» (102:91). Именно эта победа помогла «хитовцам» обеспечить путёвку в 1/8 финала турнира.

    «Милуоки»

    Брук Лопес принёс победу «Милуоки» во втором матче первого раунда плей-офф с «Майами». Центровой набрал в поединке 25 очков, сделал две передачи и совершил четыре подбора.

    В тройку лучших игроков матча вошёл Джру Холидей, защитник оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. А его команда «Милоуки» добилась первого успеха в противостоянии (138:122).

    Таким образом «Милуоки» прервал чёрную полосу игр, которая состояла из трёх матчей. Была неудача в 1/8 финала, когда была проиграна встреча против «Майами». А ещё было фиаско в играх с «Торонто» и «Мемфисом».

    У «Милуоки» есть кадровые потери. Команда не может рассчитывать на лидера Янниса Адетокунбо и на Уэсли Мэттьюза.

    В четвертьфинале победитель нашей пары с сильнейшим в паре «Нью-Йорк» — «Кливленд».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Майами» — 2.82, победа «Милуоки» — 1.51.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: У «Майами» есть все шансы повторить успех в серии 1/8 финала турнира, так «Милуоки» выступает без своей главной ударной силы.

    Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.82.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча. Свыше 250 очков -итог второго противостояния соперников.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 223.5 с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Джумхур — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Минаур — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колос — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сурхан — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Джокович — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бухара — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алькарас — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сморгонь — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Швентек — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реджина — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аугсбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Майами» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Разберётся ли «Майами» с серьёзным соперником?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры