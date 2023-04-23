Майами. Штат Флорида. «Кейсейя Сентер». Дата — 23 апреля. Время — 02:30 по мск. «Майами» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» в гостевых сериях игр против «Милуоки» растерял преимущество. Счёт в противостоянии равный (1:1 — по победам). Во втором матче «хитовцы» уступили со счётом 122:138. Этим поражением соперники продлили очное сражение за выход в четвертьфинал турнира до пяти матчей.

В первой игре 1/8 финала НБА баскетболисты из Флориды выиграли (130:117). Лучшего результата в составе «Майами» стал защитник Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 11 передач.

Сломанная рука и травма спины — два игрока «Майами» по-прежнему вне игры. Речь о Тайлере Хирро и Николе Йовиче соответственно.

Ранее «Майами» успешно сыграл в стадии плей-ин, обыграв «Чикаго» (102:91). Именно эта победа помогла «хитовцам» обеспечить путёвку в 1/8 финала турнира.

«Милуоки»

Брук Лопес принёс победу «Милуоки» во втором матче первого раунда плей-офф с «Майами». Центровой набрал в поединке 25 очков, сделал две передачи и совершил четыре подбора.

В тройку лучших игроков матча вошёл Джру Холидей, защитник оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. А его команда «Милоуки» добилась первого успеха в противостоянии (138:122).

Таким образом «Милуоки» прервал чёрную полосу игр, которая состояла из трёх матчей. Была неудача в 1/8 финала, когда была проиграна встреча против «Майами». А ещё было фиаско в играх с «Торонто» и «Мемфисом».

У «Милуоки» есть кадровые потери. Команда не может рассчитывать на лидера Янниса Адетокунбо и на Уэсли Мэттьюза.

В четвертьфинале победитель нашей пары с сильнейшим в паре «Нью-Йорк» — «Кливленд».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Майами» — 2.82, победа «Милуоки» — 1.51.

Прогноз: У «Майами» есть все шансы повторить успех в серии 1/8 финала турнира, так «Милуоки» выступает без своей главной ударной силы.

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.82.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча. Свыше 250 очков -итог второго противостояния соперников.

Альтернативная ставка: Тотал больше 223.5 с коэффициентом 2.10.