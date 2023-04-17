Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 17 апреля. Время — 00:30 по мск. «Милуоки» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» — победитель Восточной конференции, команда из штата Висконсин вышла в плей-офф с первого места. В 82 матчах «баксы» одержали 58 побед и потерпели 24 поражения.

В последних двух матчах регулярки «Милуоки» потерпел поражения от «Торонто» (105:121) и «Мемфиса» (114:137). Так прервалась выигрышная серия «оленей».

Ранее баскетболисты Майка Буденхольцера одержали победы над «Чикаго» (105:92), «Вашингтоном» (140:128) и «Филадельфией» (117:104).

В первом матче 1/8 финала против «Майами» в составе «Милуоки» не сможет сыграть ключевой игрок Яннис Адетокунбо, у греческого форварда — травма колена. Не сыграют также Джру Холидей и Брук Лопес. С травмами лодыжки из строя выбыли Пэт Коннотон и Грэйсон Аллен. Вне игры также Крис Миддлтон, у игрока травма колена.

«Майами»

«Майами» вышел в плей-офф турнира через квалификацию. В плей-ин «хитовцы» играли два матча. В битве за седьмое место баскетболисты из Флориды проиграли «Атланте» (105:116). В финале отбора «Майами» нанесли поражение «Чикаго» (102:91) и завоевали путёвку в 1/8 финала ассоциации.

Ключевую роль в матче против «Чикаго» сыграл Джимми Батлер, защитник отправил в кольцо соперника 31 очка, сделал три передачи и совершил пять подборов.

В предстоящем матче плей-офф не сможет сыграть лидер «Майами» Никола Йович. У игрока травма спины. Под вопросом участие Кайла Лаури, у которого травма колена.

В регулярном чемпионате «Майами» одержал 44 победы и потерпел 38 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Милуоки» — 1.24, победа «Майами» — 4.75.

Прогноз: В этом сезоне соперники играли четыре раза. Две победы на счету «Милуоки» и две победы одержал «Майами». Предыдущие встречи соперников завершались за отметкой в 210-220 очков. Можно сыграть на результативности встречи.

Ставка: Тотал больше 220 с коэффициентом 2.11.

Альтернативный прогноз: Возможно, соперники устроят перестрелку и победитель пары не завершит встречу с большим отрывом.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.30.