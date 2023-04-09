ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Дворовый футбол. «Спартак» и «Динамо» устроили веселое дерби, полное ошибок Килиан Мбаппе «Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ Фрэнк ЛэмпардТренер новый, а «Челси» все тот же. «Вулверхэмптон» испортил возвращение Лэмпарду
    Все новости спорта

    «Майами» не отдаст сопернику победу?

    «Майами» — «Орландо». Прогноз (к. 2.10), ставка на матч регулярки НБА, 9 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Майами Хит Прогнозы на Орландо Мэджик
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Орландо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Филадельфия» — «Майами». Сезон 2022/2023
    Майами. Штат Флорида. «FTX Arena». Дата — 9 апреля. Время — 20:00 по мск. «Майами» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» не хватило двух побед, чтобы завоевать прямую путёвку в плей-офф. Команда готовится к старту в плей-ин. За место в 1/8 финала придется сразится с «Атлантой», игра пройдет 12 апреля.

    В своей конференции «хитовцы» заняли седьмое место, одержав 43 победы и потерпев 38 поражений.

    Клуб не сможет рассчитывать на двух игроков, в лазарете оказались Кевин Лав (травма ребра) и Тайлер Хирро (травма шеи). Под вопросом участие Николы Йовича (травма спины), Кайла Лаури (травма колена) и Макса Струса (травма пальца).

    Прервалась победная серия команды, в рамках минувшего игрового дня «Майами» проиграл «Вашингтону» (108:114). До этого были добыты победы в поединках против «Филадельфии» (129:101), «Детройта» (118:105) и «Далласа» (129:122).

    «Орландо»

    «Орландо» потерял шансы на выход в следующий раунд турнира, «маги» занимают 11 место в Восточной конференции. В активе команды — 34 победы, в пассиве — 47 поражений.

    «Орландо» сейчас преследует чёрная полоса игр, клуб дважды проиграл «Кливленду» (113:117 и 94:118), а ещё уступил «Бруклину» (84:101).

    Джонатан Айзек — игрок лазарета команды, форвард оказался на больничной койке из-за травмы подколенного сухожилия. Наверняка сезон уже завершён для травмированных Паоло Банкеро, Морица Вагнера, Уэнделла Картера и Гари Харриса. Их участие под вопросом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.51, победа «Орландо» — 2.83.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Майами» — явный фаворит пары, команда не будет форсировать события перед стартом в плей-ин. Если и будет победа, то с небольшим перевесом.

    Ставка: П1 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.10.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на форе команды хозяев.

    Альтернативная ставка: Фора «Майами» (-5.5) с коэффициентом 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.44
  • Прогноз на матч Стивенсон — Есино
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Фонт — Янез
  • Бокс
  • Сегодня в 06:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Масвидаль — Бернс
  • Бокс
  • Сегодня в 07:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Адесанья — Перейра
  • Бокс
  • Сегодня в 07:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чорич — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вальядолид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Монпелье — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Майами» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Майами» не отдаст сопернику победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры