Майами. Штат Флорида. «FTX Arena». Дата — 9 апреля. Время — 20:00 по мск. «Майами» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» не хватило двух побед, чтобы завоевать прямую путёвку в плей-офф. Команда готовится к старту в плей-ин. За место в 1/8 финала придется сразится с «Атлантой», игра пройдет 12 апреля.

В своей конференции «хитовцы» заняли седьмое место, одержав 43 победы и потерпев 38 поражений.

Клуб не сможет рассчитывать на двух игроков, в лазарете оказались Кевин Лав (травма ребра) и Тайлер Хирро (травма шеи). Под вопросом участие Николы Йовича (травма спины), Кайла Лаури (травма колена) и Макса Струса (травма пальца).

Прервалась победная серия команды, в рамках минувшего игрового дня «Майами» проиграл «Вашингтону» (108:114). До этого были добыты победы в поединках против «Филадельфии» (129:101), «Детройта» (118:105) и «Далласа» (129:122).

«Орландо»

«Орландо» потерял шансы на выход в следующий раунд турнира, «маги» занимают 11 место в Восточной конференции. В активе команды — 34 победы, в пассиве — 47 поражений.

«Орландо» сейчас преследует чёрная полоса игр, клуб дважды проиграл «Кливленду» (113:117 и 94:118), а ещё уступил «Бруклину» (84:101).

Джонатан Айзек — игрок лазарета команды, форвард оказался на больничной койке из-за травмы подколенного сухожилия. Наверняка сезон уже завершён для травмированных Паоло Банкеро, Морица Вагнера, Уэнделла Картера и Гари Харриса. Их участие под вопросом.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.51, победа «Орландо» — 2.83.

Прогноз: «Майами» — явный фаворит пары, команда не будет форсировать события перед стартом в плей-ин. Если и будет победа, то с небольшим перевесом.

Ставка: П1 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.10.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на форе команды хозяев.

Альтернативная ставка: Фора «Майами» (-5.5) с коэффициентом 2.01.