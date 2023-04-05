Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 05 апреля. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» в последних матчах немного притормозил, но на турнирном положении коллектива из Теннеси это никак не сказалось.

В последнем матче случилось поражение от «Чикаго». Лучшим по набранным очкам в составе «Гриззлис» стал Джексон с 31 результативным баллом на счету.

На данный момент времени у «Мемфиса» 49 побед при 29 поражениях и вторая строчка на Западе. В матче против «Портленда» расклад сил целиком и полностью в пользу коллектива из Теннеси, хотя за четыре последних очных поединка «Гриззлис» выиграли всего лишь один раз.

«Портленд»

«Портленд» наконец-то выиграл за шесть последних поединков (виктория над «Миннесотой» в гостях) но коллективу из Орегона эта победа ничем не помогла.

В поединке против «Тимбервулвз» лучшим снайпером оказался канадец Шарп с 27 очками. Нокс добавил 19 очков в кольцо соперника.

«Портленд» на 13 месте в своей конференции, имея «минус 12» по разнице побед и поражений. Откровенно провальное выступление по этому сезону, и перспектив улучшить турнирное положение практически никаких нет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.05, победа «Портленда» — 12.25.

Прогноз: У хозяев преимущество по всем параметрам.

Альтернативный прогноз: Матчи с участием этих клубов получаются крайне результативными, и предстоящая игра не станет исключением.

Ставка: Ф1 (-20) с коэффициентом 2.13.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.28.