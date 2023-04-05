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    «Мемфис» — «Портленд». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 05 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Портленд»
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    «Портленд»
    Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 05 апреля. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Апреля 2023 года

    «Мемфис»

    «Мемфис» в последних матчах немного притормозил, но на турнирном положении коллектива из Теннеси это никак не сказалось.

    В последнем матче случилось поражение от «Чикаго». Лучшим по набранным очкам в составе «Гриззлис» стал Джексон с 31 результативным баллом на счету.

    На данный момент времени у «Мемфиса» 49 побед при 29 поражениях и вторая строчка на Западе. В матче против «Портленда» расклад сил целиком и полностью в пользу коллектива из Теннеси, хотя за четыре последних очных поединка «Гриззлис» выиграли всего лишь один раз.

    «Портленд»

    «Портленд» наконец-то выиграл за шесть последних поединков (виктория над «Миннесотой» в гостях) но коллективу из Орегона эта победа ничем не помогла.

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    В поединке против «Тимбервулвз» лучшим снайпером оказался канадец Шарп с 27 очками. Нокс добавил 19 очков в кольцо соперника.

    «Портленд» на 13 месте в своей конференции, имея «минус 12» по разнице побед и поражений. Откровенно провальное выступление по этому сезону, и перспектив улучшить турнирное положение практически никаких нет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.05, победа «Портленда» — 12.25.

    Прогноз: У хозяев преимущество по всем параметрам.

    Альтернативный прогноз: Матчи с участием этих клубов получаются крайне результативными, и предстоящая игра не станет исключением.

    Ставка: Ф1 (-20) с коэффициентом 2.13.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.28.

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    «Мемфис» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости смогут зацепиться за матч?
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