Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 1 апреля. Время — 02:30 по мск. «Бостон» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» взял реванш у главного соперника в Восточной конференции — «Милуоки» (140:99). В разгромной победе «кельтов» поучаствовал лидер команды Джейсон Тейтум, который оформил 40 очков.

Таким образом «Бостон» сократил отставание от «баксов» в таблице до двух побед. И «Бостон» и «Милуоки» уже обеспечили себе место в плей-офф ассоциации.

В последних пяти матчах бостонцы одержали четыре победы. Также были одержаны победы над «Сан-Антонио» (137:93), «Индианой» (120:95) и «Сакраменто» (132:109).

От травмы колена до сих не восстановился форвард «Бостона» Данило Галлинари. В лазарет команды из-за травмы пятки также попал Пэйтон Притчард.

«Бостон» — второй клуб Востока, команда провела 77 матчей при 53 победах и 24 поражениях. В регулярке «бостонским кельтам» осталось сыграть пять матчей. Будет одна гостевая против «Филадельфии». Остальные — домашние, в Бостон приедут «Юта», «Торонто» — дважды и «Атланта».

«Юта»

«Юта» включается в борьбу за место в плей-ин турнира. Это стало возможно после победы «музыкантов» над аутсайдером «Сан-Антонио» (128:117). Ключевую роль в матче сыграл Тален Хортон-Такер, защитник набрал 41 очко.

Этой победой «Юта» прервала четырёхматчевую серию из поражений: «Финикс» (103:117), «Сакраменто» (113:121), «Милуоки» (116:144) и «Портленд» (115:127).

У «Юты» есть проблемы с составом — пять игроков на больничной койке. В их числе один из лидеров команды «Джаз» Лаури Маркканен. Финский форвард получил травму руки в матче с «Финиксом» и уже пропустил игру с «Сан-Антонио». Маркканен несыграет и в поединке с «Бостоном».

На данный момент «Юта» идёт на 12 месте, команда провела 76 матчей, одержав 36 побед и потерпев 40 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.11, победа «Юты» — 8.70.

Прогноз: В том что «Бостон» выиграет у «Юты» — нет сомнений. Ожидается разгромная победа в исполнении «кельтов».

Ставка: Фора «Бостона» (-13.5) с коэффициентом 1.97.

Альтернативный прогноз: Или можно сыграть на плюсовой форе «Юты».

Альтернативная ставка: Фора «Юты» (+10.5) с коэффициентом 2.23.