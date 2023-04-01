ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Боруссия»Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы Маурисио ПочеттиноТренерская карусель. Как сборная Бразилии может помочь Почеттино оказаться в «Реале» UFLUFL: шесть главных моментов, увиденных в геймплейном видео
  • 09:09
    • «Дискуссии нет». Уткин отреагировал на заявление президента РФС о Fan ID
  • 08:44
    • Соболенко снялась с турнира в Чарльстоне
    Все новости спорта

    «Юта» даст бой вице-чемпиону?

    «Бостон» — «Юта». Прогноз (к. 1.97), ставка на матч регулярки НБА, 1 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Юта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаури Маркканен, игрок «Юты»
    Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 1 апреля. Время — 02:30 по мск. «Бостон» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 01 Апреля 2023 года
    Бостон
  • НБА
    •  Бостон 02:30 Юта Юта
  • НБА
    •

    «Бостон»

    «Бостон» взял реванш у главного соперника в Восточной конференции — «Милуоки» (140:99). В разгромной победе «кельтов» поучаствовал лидер команды Джейсон Тейтум, который оформил 40 очков.

    Таким образом «Бостон» сократил отставание от «баксов» в таблице до двух побед. И «Бостон» и «Милуоки» уже обеспечили себе место в плей-офф ассоциации.

    В последних пяти матчах бостонцы одержали четыре победы. Также были одержаны победы над «Сан-Антонио» (137:93), «Индианой» (120:95) и «Сакраменто» (132:109).

    От травмы колена до сих не восстановился форвард «Бостона» Данило Галлинари. В лазарет команды из-за травмы пятки также попал Пэйтон Притчард.

    «Бостон» — второй клуб Востока, команда провела 77 матчей при 53 победах и 24 поражениях. В регулярке «бостонским кельтам» осталось сыграть пять матчей. Будет одна гостевая против «Филадельфии». Остальные — домашние, в Бостон приедут «Юта», «Торонто» — дважды и «Атланта».

    «Юта»

    «Юта» включается в борьбу за место в плей-ин турнира. Это стало возможно после победы «музыкантов» над аутсайдером «Сан-Антонио» (128:117). Ключевую роль в матче сыграл Тален Хортон-Такер, защитник набрал 41 очко.

    Этой победой «Юта» прервала четырёхматчевую серию из поражений: «Финикс» (103:117), «Сакраменто» (113:121), «Милуоки» (116:144) и «Портленд» (115:127).

    У «Юты» есть проблемы с составом — пять игроков на больничной койке. В их числе один из лидеров команды «Джаз» Лаури Маркканен. Финский форвард получил травму руки в матче с «Финиксом» и уже пропустил игру с «Сан-Антонио». Маркканен несыграет и в поединке с «Бостоном».

    На данный момент «Юта» идёт на 12 месте, команда провела 76 матчей, одержав 36 побед и потерпев 40 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.11, победа «Юты» — 8.70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: В том что «Бостон» выиграет у «Юты» — нет сомнений. Ожидается разгромная победа в исполнении «кельтов».

    Ставка: Фора «Бостона» (-13.5) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативный прогноз: Или можно сыграть на плюсовой форе «Юты».

    Альтернативная ставка: Фора «Юты» (+10.5) с коэффициентом 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Банга — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фортуна — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Дженоа — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дандолк — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.58
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леванте — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Индиана — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Юта»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Юта» даст бой вице-чемпиону?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры