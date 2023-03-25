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    «Юта» даст бой участнику плей-офф?

    «Юта» — «Милуоки». Прогноз (к. 2.04), ставка на матч регулярного сезона НБА, 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Милуоки»
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    Миннеаполис. Стадион «Вивинт Смарт Хоум Арена». Дата — 25 марта. Время — 04:00 по мск. «Юта» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 25 Марта 2023 года
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    «Юта»

    «Юта» находится за пределами зоны плей-ин, хотя от десятого места «музыкантов» отделяет всего одна победа. За плечами команды 72 проведенных игры при 35 победах и 37 поражениях. На данный момент «Юта» занимает 12 место в Западной конференции.

    Последний матч баскетболисты из Миннеаполиса проиграли «Портленду» (115:127). Несмотря на проигрыш в составе «Юты» стоит отметить Лаури Маркканена, который оформил дабл-дал из 40 очков и 12 подборов. Также финский форвард отдал три передачи.

    Матчем против «Портленда» прервалась двухматчевая победная серия «Юты», в которой были обыграны «Сакраменто» (128:120) и «Бостон» (118:117).

    По-прежнему в лазарете команды находятся Коллин Секстон (мышечная травма) и Джордан Кларксон (травма пальца).

    «Милуоки»

    «Милуоки» оставшиеся матчи регулярки теперь проводит в своё удовольствие, так как коллектив из Висконсина уже обеспечил себе место в плей-офф НБА. «Баксы» уже провели 72 матча, одержав 52 победы и потерпев 20 поражений.

    На данный момент команда находится в оптимальной форме. Это седьмая (!) победа для «Милуоки» в последних десяти матчах. Выигрышная серия команды сейчас составляет две победы, так «олени» смогли переиграть «Торонто» (118:111) и «Сан-Антонио» (130:94).

    В поединке против «Сан-Антонио» в составе «Милуоки» лучшего результата добился Яннис Адетокунбо. Греческий лидер команды набрал 31 очков и совершил 14 подборов. .

    Три игрока «Милуоки» выбыли из строя. По-прежнему на больничной койке лежат Горан Драгич (травма колена), Майерс Леонард (травма икры) и Джей Краудер (травма икры).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Юты» — 3.54, победа «Милуоки» — 1.36.

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    Прогноз: Команды уже встречались в этом сезоне. В первой дуэли успех отпраздновали «Милуоки» (123:97). Перевес был внушительным. Сейчас гости с путевкой в кармане, так что у «Юты» есть шансы не проиграть крупно.

    Ставка: Фора «Юты» (+6.5) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу хозяев, так как «Юта» сейчас заряжена на успех, несмотря на то, что в соперниках лидер Восточной конференции — «Милуоки».

    Альтернативная ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 3.54.

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    «Юта» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Юта» даст бой участнику плей-офф?
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