Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 20 марта. Время — 02:00 по мск. «Хьюстон» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

«Хьюстон» видимо принялся за результат, обыграв соперников из «Нью-Орлеана» (114:112), «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:110) и «Бостона» (111:109). Однако успешная выигрышная серия команды уже не поможет ей в битве за плей-ин.

Шансов на продолжение борьбы «Хьюстон» лишился, у команды 14 место в Западной конференции. В 70 матчах «Рокетс» одержал 18 побед и потерпел 52 фиаско. «Хьюстон» даже на 13 строчку не может претендовать, отставание от «Портленда» составляет 13 побед.

К слову, «Хьюстон» подходит ко второй встрече подряд с «Нью-Орлеан» в оптимальном составе. В команде нет травмированных и заболевших.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» проиграл два матча от «Хьюстона» (112:114) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:123). Неудачные встречи опустили «пеликанов» на 12 место. Выше расположились «Лейкерс» и «Миннесота».

В составе луизианцев есть три игрока, которые не смогут сыграть в матче с «Хьюстоном». Выбыли из строя из-за травм Джей Лидделл (травма колена)Зайон Уильямсон (мышечная травма), Жозе Альварадо (травма). После травмы лодыжки в строй вернулся Ларри Нэнс-младший.

«Нью-Орлеан» — 12-й клуб Западной конференций. У «пеликанов» отрицательный баланс побед и поражений. Баскетболисты из Луизианы одержали 33 победы и потерпели 37 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Хьюстона» — 2.88, победа «Нью-Орлеан» — 1.49.

Прогноз: «Хьюстон» рассчитывает на повторение успеха, «Нью-Орлеан», напротив жаждет реванша. Можно ожидать яркую и бекомпромиссную борьбу.

Ставка: Тотал больше 228.5 с коэффициентом 2.08.

Альтернативный прогноз: В среднем баскетболисты «Нью-Орлеана» забрасывают соперникам 112 очков и более.

Альтернативная ставка: Тотал больше 116.5 с коэффициентом 2.01.