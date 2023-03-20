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    Удастся ли «Нью-Орлеану» взять реванш у соперника?

    «Хьюстон» — «Нью-Орлеан». Прогноз (к. 2.08), ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Нью-Орлеан»
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    Баскетбол. НБА 20 Марта 2023 года

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» видимо принялся за результат, обыграв соперников из «Нью-Орлеана» (114:112), «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:110) и «Бостона» (111:109). Однако успешная выигрышная серия команды уже не поможет ей в битве за плей-ин.

    Шансов на продолжение борьбы «Хьюстон» лишился, у команды 14 место в Западной конференции. В 70 матчах «Рокетс» одержал 18 побед и потерпел 52 фиаско. «Хьюстон» даже на 13 строчку не может претендовать, отставание от «Портленда» составляет 13 побед.

    К слову, «Хьюстон» подходит ко второй встрече подряд с «Нью-Орлеан» в оптимальном составе. В команде нет травмированных и заболевших.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» проиграл два матча от «Хьюстона» (112:114) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:123). Неудачные встречи опустили «пеликанов» на 12 место. Выше расположились «Лейкерс» и «Миннесота».

    В составе луизианцев есть три игрока, которые не смогут сыграть в матче с «Хьюстоном». Выбыли из строя из-за травм Джей Лидделл (травма колена)Зайон Уильямсон (мышечная травма), Жозе Альварадо (травма). После травмы лодыжки в строй вернулся Ларри Нэнс-младший.

    «Нью-Орлеан» — 12-й клуб Западной конференций. У «пеликанов» отрицательный баланс побед и поражений. Баскетболисты из Луизианы одержали 33 победы и потерпели 37 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Хьюстона» — 2.88, победа «Нью-Орлеан» — 1.49.

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    Прогноз: «Хьюстон» рассчитывает на повторение успеха, «Нью-Орлеан», напротив жаждет реванша. Можно ожидать яркую и бекомпромиссную борьбу.

    Ставка: Тотал больше 228.5 с коэффициентом 2.08.

    Альтернативный прогноз: В среднем баскетболисты «Нью-Орлеана» забрасывают соперникам 112 очков и более.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 116.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Хьюстон» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 20.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Удастся ли «Нью-Орлеану» взять реванш у соперника?
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