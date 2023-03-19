Сан-Антонио. Стадион «AT&T Центр». Дата — 19 марта. Время — 23:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» — лишился не только практических, но и теоретических шансов на выход в плей-ин ассоциации, проиграв последние два матча в регулярке. Дома техасский клуб потерпел неудачу в играх с «Мемфисом» (120:126) и «Далассом» (128:137). Что самое интересное обе встречи завершились вничью и пришлось определять победителя в овертайме.

В лазарете «Сан-Антонио» много травмированных игроков: с травмами колена не могут помочь команде Хем Бирч, Чарльз Бэсси и Джереми Сохан. У Ромео Лэнгфорда — травма бедра, а у Девонте Грэма — травма ноги.

«Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции. Команда занимает 15 место в таблице при 18 победах и 52 поражениях.

«Атланта»

«Атланта» продолжает борьбу за путёвку в плей-ин ассоциации, «ястребы» от шестого «Бруклина» и зоны плей-офф отсатют на четыре победы. Но и опережают 11-й Вашингтон на три победы.

«Атланте» удалось восстановить баланс побед и поражений после выигрышного поединке против чемпиона «Голден Стэйт» (127:119). Вклад в победу команды внёс Трей Янг, который набрал 25 очков и отдал 12 передач.

У «Атланты» всего один игрок в лазарете, речь о Джалене Джонсоне, который выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия.

На Востоке «Атланта» занимает восьмое (!) место. В 68 матчах команда из Джорджии выиграла 35 матчейи столько встреч проиграла.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 4.00, победа «Атланты» — 1.30.

Прогноз: «Атланта» в этой встрече должна брать свои очки, к тому же и соперник подходящий, который лишился шансов на выход в финальную стадию турнира.

Ставка: Фора «Атланты» (-10.5) с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 242.5 с коэффициентом 2.05.