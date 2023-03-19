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    «Атланта» окажется сильнее соперника?

    «Сан-Антонио» — «Атланта». Прогноз (к. 2.09), ставка на матч регулярного сезона НБА, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Атланта»
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    Сан-Антонио. Стадион «AT&T Центр». Дата — 19 марта. Время — 23:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Марта 2023 года

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» — лишился не только практических, но и теоретических шансов на выход в плей-ин ассоциации, проиграв последние два матча в регулярке. Дома техасский клуб потерпел неудачу в играх с «Мемфисом» (120:126) и «Далассом» (128:137). Что самое интересное обе встречи завершились вничью и пришлось определять победителя в овертайме.

    В лазарете «Сан-Антонио» много травмированных игроков: с травмами колена не могут помочь команде Хем Бирч, Чарльз Бэсси и Джереми Сохан. У Ромео Лэнгфорда — травма бедра, а у Девонте Грэма — травма ноги.

    «Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции. Команда занимает 15 место в таблице при 18 победах и 52 поражениях.

    «Атланта»

    «Атланта» продолжает борьбу за путёвку в плей-ин ассоциации, «ястребы» от шестого «Бруклина» и зоны плей-офф отсатют на четыре победы. Но и опережают 11-й Вашингтон на три победы.

    «Атланте» удалось восстановить баланс побед и поражений после выигрышного поединке против чемпиона «Голден Стэйт» (127:119). Вклад в победу команды внёс Трей Янг, который набрал 25 очков и отдал 12 передач.

    У «Атланты» всего один игрок в лазарете, речь о Джалене Джонсоне, который выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия.

    На Востоке «Атланта» занимает восьмое (!) место. В 68 матчах команда из Джорджии выиграла 35 матчейи столько встреч проиграла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 4.00, победа «Атланты» — 1.30.

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    Прогноз: «Атланта» в этой встрече должна брать свои очки, к тому же и соперник подходящий, который лишился шансов на выход в финальную стадию турнира.

    Ставка: Фора «Атланты» (-10.5) с коэффициентом 2.09.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал меньше 242.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Сан-Антонио» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Атланта» окажется сильнее соперника?
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