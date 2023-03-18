Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 18 марта. Время — 20:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» постепенно выходит из игрового кризиса, последние два матча «никсы» выиграли. Сначала был обыгран «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:108), а затем «Портленд» (123:107). Обе встречи прошли на выезде.

В матче против «Портленда» результативностью отметился Иммануэль Квикли, защитник «Нью-Йорка» оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

В чёрную полосу до этого вошли матчи с «Лос-Анджелес Клипперс» (95:106), «Сакраменто» (117:122) и «Шарлотт» (105:112).

В лазарете команды с травмой спины находится защитник Дуэйн Вашингтон. Под вопросом участие Джален Брансона. Защитник находится на больничной койке с травмой ноги, которую он получил в матче с «Сакраменто», 10 марта. С тех пор Брансон пропустил три игры с участием своей команды.

«Нью-Йорк» прочно засел на пятом месте в Восточной конференции. «Никсы» провели 71 матч при 41 победе и 30 поражениях.

«Денвер»

«Денвер» — уверенно лидирует в Западной конференции несмотря серию игр из поражений. «Самородки» не могли выиграть четыре матча подряд. И вот в гостевом поединке коллективу удалось переиграть «Детройт» (119:100).

Вклад в победу команды внёс Никола Йокич. Сербскому центровому не хватило одной передачи, чтобы оформить трипл-дабл. Итог — Никола Йокич на свой счёт записал дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

До победы над «Детройтом» команда проиграла «Торонто» (110:125), «Бруклину» (120:122), «Сан-Антонио» (120:128) и «Чикаго» (96:117).

Зеке Ннаджи и Коллин Гиллеспи — игроки лазарета команды. Больше месяца игроки не могут вернуться в строй «Денвера».

В этом сезоне «Денвер» провёл 70 матчей, одержав 47 побед и проиграв в 23 встречах. «Самородки» опережают ближайшего конкурента «Сакраменто» на пять побед.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Нью-Йорка» — 2.08, победа «Денвера» — 1.87.

Прогноз: Интересная пара команд, предпочтительнее конечно выглядят хозяева. Во-первых, у «Нью-Йорка» — статистика последних матчей гораздо лучше, чем у «Денвера». Во-вторых, «никсы» играют на «Мэдисон-сквер-гарден», где они очень сильны.

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.08.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что крупной победы одной из команд не будет. Соперники сыграют аккуратно и не будут форсировать события.

Альтернативная ставка: Победа «Нью-Йорка» или «Денвера» с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.