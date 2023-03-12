ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Борнмут» — «Ливерпуль». Онлайн «МЮ»Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде» «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    «Сакраменто» взберётся на второе место на Западе?

    «Финикс» — «Сакраменто». Прогноз (к. 2.31), ставка на матч регулярного сезона НБА, 12 март 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Сакраменто Кингз
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Сакраменто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто». Сезон 2022/2023
    Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 12 марта. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» демонстрирует яркий и победный баскетбол, в последних матчах клуб одержал четыре победы, обыграв в гостях «Шарлотт» (105:91), «Чикаго» (125:104) и «Даллас» (130:126).

    Домашняя серия игр также стартовала с успеха, игроки «Санз» переиграли «Оклахому» (132:101). Лучший коэффициент полезности действия — у Девина Букера. Ключевой игрок «Финикса» набрал 44 очка.

    До сих пор «Финикс» не может рассчитывать на одного из лидеров Кевина Дюранта, у форварда травма лодыжки. Повреждение игрок получил в матче с «Далласом». Дюрант уже пропустил встречу против «Оклахомы».

    «Финикс» входит в топ-4 Западной конференции, после 66 матчей «солнечные» одержали 37 побед и потерпели 29 поражений.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» близок к тому, чтобы взлететь на второе место в Западной конференции. Преимущество над четвёртым «Финиксом» составляет две победы, а вот с «Мемфисом» на данный момент делят второе место, так как «гризли» и «короли» одержали по 39 побед и потерпели по 26 поражений.

    Последние два матча в регулярке баскетболисты «Сакраменто» выиграли у «Нью-Йорка» (122:117) и «Нью-Орлеана» (123:108). В матче с «никсами» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл: 24 очка, 13 подборов и 10 передач. А в поединке с «пеликанами» успешно сыграл Кевин Хьюртер, отправив в кольцо соперника 25 очков.

    «Сакраменто» походит к предстоящему поединку в полной боевой готовности, в составе «королей» нет травмированных и заболевших.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Финикса» — 1.71, победа «Сакраменто» — 2.31.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Играют соседи по турнирной таблице. Сложный выбор в плане победителя. Но можно рискнуть в пользу гостей. «Сакраменто» демонстрирует уверенную игру и в составе команды нет травмированных баскетболистов, в отличии от «Финикса».

    Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 2.31.

    Альтернативный прогноз: 230-240 очков — с таким результатом в среднем завершаются встречи с участием «Финикса» и «Сакраменто».

    Альтернативная ставка: Тотал больше 243 с коэффициентом 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Акрон — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эмполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
  • Прогноз на матч Герта — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Финикс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» взберётся на второе место на Западе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры