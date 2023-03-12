Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 12 марта. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» демонстрирует яркий и победный баскетбол, в последних матчах клуб одержал четыре победы, обыграв в гостях «Шарлотт» (105:91), «Чикаго» (125:104) и «Даллас» (130:126).

Домашняя серия игр также стартовала с успеха, игроки «Санз» переиграли «Оклахому» (132:101). Лучший коэффициент полезности действия — у Девина Букера. Ключевой игрок «Финикса» набрал 44 очка.

До сих пор «Финикс» не может рассчитывать на одного из лидеров Кевина Дюранта, у форварда травма лодыжки. Повреждение игрок получил в матче с «Далласом». Дюрант уже пропустил встречу против «Оклахомы».

«Финикс» входит в топ-4 Западной конференции, после 66 матчей «солнечные» одержали 37 побед и потерпели 29 поражений.

«Сакраменто»

«Сакраменто» близок к тому, чтобы взлететь на второе место в Западной конференции. Преимущество над четвёртым «Финиксом» составляет две победы, а вот с «Мемфисом» на данный момент делят второе место, так как «гризли» и «короли» одержали по 39 побед и потерпели по 26 поражений.

Последние два матча в регулярке баскетболисты «Сакраменто» выиграли у «Нью-Йорка» (122:117) и «Нью-Орлеана» (123:108). В матче с «никсами» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл: 24 очка, 13 подборов и 10 передач. А в поединке с «пеликанами» успешно сыграл Кевин Хьюртер, отправив в кольцо соперника 25 очков.

«Сакраменто» походит к предстоящему поединку в полной боевой готовности, в составе «королей» нет травмированных и заболевших.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Финикса» — 1.71, победа «Сакраменто» — 2.31.

Прогноз: Играют соседи по турнирной таблице. Сложный выбор в плане победителя. Но можно рискнуть в пользу гостей. «Сакраменто» демонстрирует уверенную игру и в составе команды нет травмированных баскетболистов, в отличии от «Финикса».

Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 2.31.

Альтернативный прогноз: 230-240 очков — с таким результатом в среднем завершаются встречи с участием «Финикса» и «Сакраменто».

Альтернативная ставка: Тотал больше 243 с коэффициентом 2.09.