Новый Орлеан. Луизиана. Арена «Смути Кинг-центр». Дата — 12 марта. Время — 04:30 по мск. «Нью-Орлеан» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

Две победы и три поражения — результат последних матчей с участием «Нью-Орлеана». В последнем туре луизианцы нанесли поражение «Далласу» (113:106). Си Джей Макколлум стал лучшим игроком матча, отправив в кольцо соперника 32 очка, совершив 5 подборов и отдав 5 передач.

Таким образом баскетболисты «Нью-Орлеана» прервал чёрную полосу из двух матчей. Ранее «пеликаны» потерпели фиаско от «Сакраменто» (108:123) и «Голден Стэйт» (99:108).

Пять игроков «Нью-Орлеана» сейчас находятся в лазарете. Не смогут в матче с «Оклахомой» выступить И Джей Лидделл, Зайон Уильямсон, Жозе Альварадо и Ларри Нэнс-мл.

На данный момент «Нью-Орлеан» занимает 10 место в Западной конференции. В 66 матчах клуб из Луизианы одержал 32 победы и потерпели 34 поражения.

«Оклахома»

«Оклахома» потерпела разгромное поражение от «Финикса» (101:132) в последнем матче регулярки. Несмотря на поражение в составе отличился Линди Уотерс III — 23 очка, четыре подбора и две передачи. До этого «громобойцы» смогли выиграть у «Голден Стэйт» (137:128), «Юты» (129:119 и 130:103).

«Оклахома» не может рассчитывать на четырех игроков. Травмированы Чет Хольмгрен, Джаден Уилльямс, Алексей Покусевски и Кенрих Уильямс.

В своей конференции команда занимает 12 место. После 66 матчей «Оклахома» одержала 31 победу и потерпела 35 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеан» — 1.56, победа «Оклахомы» — 2.66.

Прогноз: Встречаются соперники, которые любят играть в сверхрезультативный баскетбол. В среднем матчи с участием «Нью-Орлеана» и «Оклахомы» завершаются в 240 очков.

Ставка: Тотал больше 230 с коэффициентом 2.23.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что разгромной победы одной из команд не будет.

Альтернативная ставка: Победа «Нью-Орлеана» или «Оклахомы» с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.