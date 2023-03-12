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    «Нью-Орлеан» — «Оклахома». Прогноз (к. 2.23), ставка на матч регулярки НБА, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Оклахома»
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    Новый Орлеан. Луизиана. Арена «Смути Кинг-центр». Дата — 12 марта. Время — 04:30 по мск. «Нью-Орлеан» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 12 Марта 2023 года
    Нью-Орлеан
  • НБА
    •  Нью-Орлеан 04:30 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Нью-Орлеан»

    Две победы и три поражения — результат последних матчей с участием «Нью-Орлеана». В последнем туре луизианцы нанесли поражение «Далласу» (113:106). Си Джей Макколлум стал лучшим игроком матча, отправив в кольцо соперника 32 очка, совершив 5 подборов и отдав 5 передач.

    Таким образом баскетболисты «Нью-Орлеана» прервал чёрную полосу из двух матчей. Ранее «пеликаны» потерпели фиаско от «Сакраменто» (108:123) и «Голден Стэйт» (99:108).

    Пять игроков «Нью-Орлеана» сейчас находятся в лазарете. Не смогут в матче с «Оклахомой» выступить И Джей Лидделл, Зайон Уильямсон, Жозе Альварадо и Ларри Нэнс-мл.

    На данный момент «Нью-Орлеан» занимает 10 место в Западной конференции. В 66 матчах клуб из Луизианы одержал 32 победы и потерпели 34 поражения.

    «Оклахома»

    «Оклахома» потерпела разгромное поражение от «Финикса» (101:132) в последнем матче регулярки. Несмотря на поражение в составе отличился Линди Уотерс III — 23 очка, четыре подбора и две передачи. До этого «громобойцы» смогли выиграть у «Голден Стэйт» (137:128), «Юты» (129:119 и 130:103).

    «Оклахома» не может рассчитывать на четырех игроков. Травмированы Чет Хольмгрен, Джаден Уилльямс, Алексей Покусевски и Кенрих Уильямс.

    В своей конференции команда занимает 12 место. После 66 матчей «Оклахома» одержала 31 победу и потерпела 35 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеан» — 1.56, победа «Оклахомы» — 2.66.

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    Прогноз: Встречаются соперники, которые любят играть в сверхрезультативный баскетбол. В среднем матчи с участием «Нью-Орлеана» и «Оклахомы» завершаются в 240 очков.

    Ставка: Тотал больше 230 с коэффициентом 2.23.

    Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что разгромной победы одной из команд не будет.

    Альтернативная ставка: Победа «Нью-Орлеана» или «Оклахомы» с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

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    «Нью-Орлеан» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Команды устроят баскетбольное шоу?
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