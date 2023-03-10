Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 10 марта. Время — 03:00 по мск. «Орландо» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

Продолжается домашняя серия игр для «Орландо», пока неудачно. «Маги» потерпели два поражения от «Милуоки» (123:134) и «Портленда» (119:122). На своей арене «Эмвей-центр» потерпели третий матч кряду. Было ещё фиаско от «Индианы» (108:121).

У «Орландо» от травм не могут оправиться три игрока: Джонатан Айзек с травмой подколенного сухожилия, Уэнделл Картер с травмой бедра и Адмирал Шофилд с сотрясением.

В Восточной конференции «Орландо» занимает 13 место. В 66 матчах «маги» одержали 27 побед и потерпели 39 поражений.

«Юта»

«Юта» потерпела в гостях третье поражение подряд, «музыканты» уступили «Далласу» (116:120) и дважды «Оклахоме» (119:129). А ещё было домашнее поражение от «Сан-Антонио» (94:102).

26 февраля — дата последней победы джазменов из Юты. Тогда «Джаз» обыграл «Сан-Антонио» (118:102).

В составе «Юты» с мышечной травмой из игры выбыл Коллин Секстон. Под вопросом участие ещё двух баскетболистов: Джордан Кларксон и Уокер Кесселер.

У «Юты» отрицательный баланс побед и поражений. Команда выиграла 31 встречу и проиграла 35 встреч. Из-за чёрной полосы игр клуб потерял место в зоне плей-ин и опустился на 12 строчку в Западной конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Орландо» — 1.67, победа «Юты» — 2.39.

Прогноз: Играют команды, которые давно не побеждали. «Юта», к примеру за игру забрасывает 116 очков. Можно сыграть на индивидуальном тотале «музыкантов».

Ставка: Индивидуальный тотал «Юты» больше 114.5 очков с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 2.03.