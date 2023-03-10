«Орландо»
Продолжается домашняя серия игр для «Орландо», пока неудачно. «Маги» потерпели два поражения от «Милуоки» (123:134) и «Портленда» (119:122). На своей арене «Эмвей-центр» потерпели третий матч кряду. Было ещё фиаско от «Индианы» (108:121).
У «Орландо» от травм не могут оправиться три игрока: Джонатан Айзек с травмой подколенного сухожилия, Уэнделл Картер с травмой бедра и Адмирал Шофилд с сотрясением.
В Восточной конференции «Орландо» занимает 13 место. В 66 матчах «маги» одержали 27 побед и потерпели 39 поражений.
«Юта»
«Юта» потерпела в гостях третье поражение подряд, «музыканты» уступили «Далласу» (116:120) и дважды «Оклахоме» (119:129). А ещё было домашнее поражение от «Сан-Антонио» (94:102).
26 февраля — дата последней победы джазменов из Юты. Тогда «Джаз» обыграл «Сан-Антонио» (118:102).
В составе «Юты» с мышечной травмой из игры выбыл Коллин Секстон. Под вопросом участие ещё двух баскетболистов: Джордан Кларксон и Уокер Кесселер.
У «Юты» отрицательный баланс побед и поражений. Команда выиграла 31 встречу и проиграла 35 встреч. Из-за чёрной полосы игр клуб потерял место в зоне плей-ин и опустился на 12 строчку в Западной конференции.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Орландо» — 1.67, победа «Юты» — 2.39.
Прогноз: Играют команды, которые давно не побеждали. «Юта», к примеру за игру забрасывает 116 очков. Можно сыграть на индивидуальном тотале «музыкантов».
Ставка: Индивидуальный тотал «Юты» больше 114.5 очков с коэффициентом 2.00.
Альтернативный прогноз: А можно сыграть в пользу результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 2.03.