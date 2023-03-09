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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто». Прогноз (к. 2.21), ставка на матч регулярки НБА, 9 марта 2023 года

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    Лос-Анджелес. «Crypto.com-арена». Дата — 9 марта. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Марта 2023 года

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» прервал проигрышную серию, которая состояла из пяти матчей. Выйти на победную тропу удалось после домашней игры «Мемфисом» (135:129). Вклад в победу «парикмахеров» внёс Пол Джордж. Форвард «Клипперс» оформил дабл-дабл из 42 очков и 11 подборов.

    Ранее у баскетболистов из Лос-Анджелеса были неудачные игры с «Сакраменто» (127:128 и 175:176), «Голден Стэйт» (91:115), «Миннесотой» (101:108), «Денвером» (124:134).

    Выбыл из строя Норман Пауэлл, защитник «Лос-Анджелес Клипперс» получил травму плеча. Он не сможет сыграть в поединке против «Торонто».

    На Западе «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 7 место при 34 победах и 33 поражениях.

    «Торонто»

    «Торонто» в последних матчах регулярки победы и поражения. Были обыграны «Вашингтон» (116:109) и «Чикаго» (104:98), а также были неудачные встречи против «Кливленда» (93:118), «Вашингтона» (108:119) и «Денвера» (113:118).

    У канадского коллектива тоже есть проблемы с составом, в лазарете «Торонто» два баскетболиста. Это Далано Бэнтони и Отто Портер. Они не смогут сыграть в матче против «Лос-Анджелес Клипперс».

    «Торонто» занимает 9 место на Востоке. У команды пока отрицательный баланс побед и поражений. Канадцы выиграли 32 матча и проиграли 34 встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.61, победа «Торонто» — 2.53.

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    Прогноз: Интересная пара команд, абсолютно равные по силе соперники. Но если взглянуть на последние результаты «Торонто», то наверняка в этой встрече успеха добьются хозяева.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) с коэффициентом 2.21.

    Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что в этой встрече команды сыграют по верхам. В среднем за матч «Лос-Анджелес Клипперс» и «Торонто» забрасывают 230 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 230 с коэффициентом 2.07.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Переиграет ли «Клипперс» своего соперника?
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