Лос-Анджелес. «Crypto.com-арена». Дата — 9 марта. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» прервал проигрышную серию, которая состояла из пяти матчей. Выйти на победную тропу удалось после домашней игры «Мемфисом» (135:129). Вклад в победу «парикмахеров» внёс Пол Джордж. Форвард «Клипперс» оформил дабл-дабл из 42 очков и 11 подборов.

Ранее у баскетболистов из Лос-Анджелеса были неудачные игры с «Сакраменто» (127:128 и 175:176), «Голден Стэйт» (91:115), «Миннесотой» (101:108), «Денвером» (124:134).

Выбыл из строя Норман Пауэлл, защитник «Лос-Анджелес Клипперс» получил травму плеча. Он не сможет сыграть в поединке против «Торонто».

На Западе «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 7 место при 34 победах и 33 поражениях.

«Торонто»

«Торонто» в последних матчах регулярки победы и поражения. Были обыграны «Вашингтон» (116:109) и «Чикаго» (104:98), а также были неудачные встречи против «Кливленда» (93:118), «Вашингтона» (108:119) и «Денвера» (113:118).

У канадского коллектива тоже есть проблемы с составом, в лазарете «Торонто» два баскетболиста. Это Далано Бэнтони и Отто Портер. Они не смогут сыграть в матче против «Лос-Анджелес Клипперс».

«Торонто» занимает 9 место на Востоке. У команды пока отрицательный баланс побед и поражений. Канадцы выиграли 32 матча и проиграли 34 встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.61, победа «Торонто» — 2.53.

Прогноз: Интересная пара команд, абсолютно равные по силе соперники. Но если взглянуть на последние результаты «Торонто», то наверняка в этой встрече успеха добьются хозяева.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) с коэффициентом 2.21.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что в этой встрече команды сыграют по верхам. В среднем за матч «Лос-Анджелес Клипперс» и «Торонто» забрасывают 230 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230 с коэффициентом 2.07.