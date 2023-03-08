Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 8 марта. Время — 03:00 по мск. «Орландо» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

Если «Орландо» раньше можно было спокойно назвать домашней командой, то сейчас коллектив стал сдавать позиции. Последние две встречи на арене «Эмвей-центр» «маги» проиграли «Индиане» (108:121) и «Портленду» (119:122).

А вот в гостях «Мэджик» в последнее время побеждает, так как баскетболисты из Флориды смогли выиграть у «Шарлотт» (117:106) и «Нью-Орлеану» (101:93).

У «Орландо» от травм не могут оправиться три игрока: Джонатан Айзек с травмой подколенного сухожилия, Уэнделл Картер с травмой бедра и Адмирал Шофилд с сотрясением.

В Восточной конференции «Орландо» занимает 13 место. В 65 матчах «маги» одержали 27 побед и потерпели 38 поражений.

«Милуоки»

«Милуоки» начинает новую серию игр из побед. Лидер Восточной конференции добился гостевой победы над «Вашингтоном» (117:111). В этом матче дабл-дабл оформил из 23 очков и 13 передач лидер «баксов» Яннис Адетокунбо.

До этого был проигрыш от «Филадельфии» (130:133). Матчем с «76-ми» прервалась победная серия «Милоуки», которая состояла из 16 встреч.

У «Милуоки» в лазарете находятся два игрока, с травмами вне игры оказались Горан Драгич и Крис Миддлтон. Под вопросом участие Уэсли Мэттьюза.

«Милуоки» лидирует на Востоке, в 64-х матчах баскетболисты из Висконсина выиграли 46 поединков и проиграли 18 встреч.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Орландо» — 3.38, победа «Милуоки» — 1.38.

Прогноз: «Милуоки» демонстрирует яркий баскетбол, есть вероятность, что «баксы» не просто выиграют матч, а сделают это с крупным счётом.

Ставка: Победа «Милуоки» в 8 и более очков с коэффициентом 2.02.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 2.05.