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    «Милуоки» подтвердит статус лидера конференции?

    «Орландо» — «Милуоки». Прогноз (к. 2.02), ставка на матч регулярки НБА, 8 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Милуоки»
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    Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 8 марта. Время — 03:00 по мск. «Орландо» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 08 Марта 2023 года

    «Орландо»

    Если «Орландо» раньше можно было спокойно назвать домашней командой, то сейчас коллектив стал сдавать позиции. Последние две встречи на арене «Эмвей-центр» «маги» проиграли «Индиане» (108:121) и «Портленду» (119:122).

    А вот в гостях «Мэджик» в последнее время побеждает, так как баскетболисты из Флориды смогли выиграть у «Шарлотт» (117:106) и «Нью-Орлеану» (101:93).

    У «Орландо» от травм не могут оправиться три игрока: Джонатан Айзек с травмой подколенного сухожилия, Уэнделл Картер с травмой бедра и Адмирал Шофилд с сотрясением.

    В Восточной конференции «Орландо» занимает 13 место. В 65 матчах «маги» одержали 27 побед и потерпели 38 поражений.

    «Милуоки»

    «Милуоки» начинает новую серию игр из побед. Лидер Восточной конференции добился гостевой победы над «Вашингтоном» (117:111). В этом матче дабл-дабл оформил из 23 очков и 13 передач лидер «баксов» Яннис Адетокунбо.

    До этого был проигрыш от «Филадельфии» (130:133). Матчем с «76-ми» прервалась победная серия «Милоуки», которая состояла из 16 встреч.

    У «Милуоки» в лазарете находятся два игрока, с травмами вне игры оказались Горан Драгич и Крис Миддлтон. Под вопросом участие Уэсли Мэттьюза.

    «Милуоки» лидирует на Востоке, в 64-х матчах баскетболисты из Висконсина выиграли 46 поединков и проиграли 18 встреч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Орландо» — 3.38, победа «Милуоки» — 1.38.

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    Прогноз: «Милуоки» демонстрирует яркий баскетбол, есть вероятность, что «баксы» не просто выиграют матч, а сделают это с крупным счётом.

    Ставка: Победа «Милуоки» в 8 и более очков с коэффициентом 2.02.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть в пользу результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Орландо» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» подтвердит статус лидера конференции?
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