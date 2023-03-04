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    Вернётся ли «Бостон» на трон?

    «Бостон» — «Бруклин». Прогноз (к. 2.70), ставка на матч регулярки НБА, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Бруклин»
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    Баскетбол. НБА 04 Марта 2023 года

    «Бостон»

    Поражение «Бостона» в матче с «Нью-Йорком» лишило «кельтов» первого места в Восточной конференции. Её возглавил набравший ход «Милуоки». Теперь бостонские баскетболисты стараются как минимум не отпустить «баксов» в отрыв.

    В последней игре «Бостон» нанёс поражение «Кливленду» (117:113). Лучшим игроком матча в составе команды-победительницы стал Джейсон Тейтум. Форвард оформил дабл-дабл из 41 очка и 11 подборов.

    Многие баскетболисты «Бостона» вернулись из лазарета. Это и Маркус Смарт, Джейлен Браун, Роберт Уильямс, Эл Хорфорд. Из-за травмы колена не сможет только сыграть Данило Галлинари.

    «Бостон» занимет второе место в своей конференции. В 63 матчах команда одержала 45 побед и потерпела 18 поражений.

    «Бруклин»

    С уходом Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, дела «Бруклина» стали ухудшаться. Последние четыре матча «сети» проиграли, потерпев фиаско от «Чикаго» (87:131), «Атланты» (127:129), «Милуоки» (104:118) и «Нью-Йорка» (118:142).

    В последний раз «Бруклин» побеждал 16 февраля, в этот день был обыгран «Майами» (116:105).

    В составе «Бруклина» есть травмированные игроки. С повреждением спины и колены в лазарете находятся Юта Ватанабэ и Бен Симмонс соответственно. По личным причинам не сможет сыграть Эдмонд Самнер.

    В Восточной конференции «Бруклин» занимает 6 место при 34 победах и 28 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.20, победа «Мемфиса» 5.85.

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    Прогноз: Это тот случай, когда можно ожидать открытого баскетбола со стороны обеих команд. Можно ожидать результативного баскетбола.

    Ставка: Тотал больше 236 с коэффициентом 2.70.

    Альтернативный прогноз: Не исключаем вероятности крупной победы «Бостона» над соперником.

    Альтернативная ставка: Фора «Бостона» (-11.5) с коэффициентом 2.06.

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    «Бостон» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Вернётся ли «Бостон» на трон?
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