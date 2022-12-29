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    «Нью-Орлеан» продолжит побеждать?

    «Нью-Орлеан» — «Миннесота». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Миннесота»
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    «Нью-Орлеан»
    Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 29 декабря. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Декабря 2022 года

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» снова начал выигрывать, и после четырёх поражений кряду одержал уже три победы: над «Сан-Антонио» (126:117), «Оклахомой» (128:125) и «Индианой» (113:98). Это позволяет надеяться на положительный исход игры и в матче против «Миннесоты», которая не в оптимальном составе.

    Матч против «Индианы» начинался крайне неудачно, и соперник убежал вперед по счету в первой четверти, но затем хозяева включили форсаж и догнали «иноходцев». Лучшим в составе хозяев неожиданно оказался Маршалл с 22 баллами в активе.

    На данный момент у «Нью-Орлеана» 21 победа при 12 поражениях, и второе место в своей конференции. За три последних матча с «Миннесотой» дружина Уилли Грина выиграла два матча.

    «Миннесота»

    «Миннесота», в отличие от своего соперника по предстоящей игре, три последних поединка проиграла. Причин такого результата много, но основная из них — отсутствие Карла Энтони-Таунса и Джордана Маклафлина.

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    В последнем проигранном матче «Майами» лучшим снайпером в составе «Миннесоты» стал Энтони Эдвард, которому не хватило всего лишь одного очка до 30 набранных баллов. Найз Рид сделал дабл-дабл из очков и подборов (21+11).

    На данный момент сезона «Тимбервулвз» имеют 16 побед при 18 поражениях после 34 сыгранных матчей, и занимают 11 позицию в своей конференции. Шансов в поединке против «Пеликанс» откровенно немного.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.37, победа «Миннесота» — 3.25.

    Прогноз: Хозяева на данный момент времени по всем параметрам превосходят своего соперника.

    Альтернативный прогноз: Нас ожидает баскетбол с обилием заброшенных очков в две стороны.

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 3.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.70.

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    «Нью-Орлеан» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» продолжит побеждать?
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