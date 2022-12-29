Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 29 декабря. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» снова начал выигрывать, и после четырёх поражений кряду одержал уже три победы: над «Сан-Антонио» (126:117), «Оклахомой» (128:125) и «Индианой» (113:98). Это позволяет надеяться на положительный исход игры и в матче против «Миннесоты», которая не в оптимальном составе.

Матч против «Индианы» начинался крайне неудачно, и соперник убежал вперед по счету в первой четверти, но затем хозяева включили форсаж и догнали «иноходцев». Лучшим в составе хозяев неожиданно оказался Маршалл с 22 баллами в активе.

На данный момент у «Нью-Орлеана» 21 победа при 12 поражениях, и второе место в своей конференции. За три последних матча с «Миннесотой» дружина Уилли Грина выиграла два матча.

«Миннесота»

«Миннесота», в отличие от своего соперника по предстоящей игре, три последних поединка проиграла. Причин такого результата много, но основная из них — отсутствие Карла Энтони-Таунса и Джордана Маклафлина.

В последнем проигранном матче «Майами» лучшим снайпером в составе «Миннесоты» стал Энтони Эдвард, которому не хватило всего лишь одного очка до 30 набранных баллов. Найз Рид сделал дабл-дабл из очков и подборов (21+11).

На данный момент сезона «Тимбервулвз» имеют 16 побед при 18 поражениях после 34 сыгранных матчей, и занимают 11 позицию в своей конференции. Шансов в поединке против «Пеликанс» откровенно немного.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.37, победа «Миннесота» — 3.25.

Прогноз: Хозяева на данный момент времени по всем параметрам превосходят своего соперника.

Альтернативный прогноз: Нас ожидает баскетбол с обилием заброшенных очков в две стороны.

Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 3.95.

Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.70.