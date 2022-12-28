Мемфис. Штат Теннесси. «Федэкс Форум». Дата — 28 декабря. Время — 04:00 по мск. «Мемфис» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» упустил лидерство в Западной конференции. Команда из штата Теннесси потерпела поражение в матче с «Голден Стэйт» (109:123). Именно это фиаско откинуло «гризли» с первого на третье место.

В этом сезоне коллектив провёл 32 матча, в которых одержал 20 побед и потерпел 12 поражений.«Мемфису» пришлось пропустить вперёд «Нью-Орлеан» и «Денвер».

У «Мемфиса» была продолжительная победная серия из семи матчей. Однако в последних играх команда стала чаще проигрывать. Также уступили в поединках против «Денвера» (91:105) и «Оклахомы» (109:115).

«Финикс»

24 декабря «Финикс» уже играл против «Мемфиса» и проиграл (100:125). В целом, команда не может выиграть третий матч кряду. «Солнечные» также потерпели неудачу в матче с «Денвером» (125:128). В этой встрече пришлось играть дополнительное время. Основное — завершилось вничью (113:113).

В составе «Финикса» результативностью отметился Ландри Шамет. Защитник набрал 31 очко.

Три игрока команды находятся вне игры. Например, у Девина Букера — травма паха. Он пропустит четвёртый матч с участием «Финикса». Не сыграют также Кэмерон Джонсон из-за травмы колена и Камерон Пейн — из-за травмы ноги.

«Финикс» соседствует с «Мемфисом» в таблице. Команда в Топ-4 Западной конференции. За плечами 34 матча при 19 победах и 15 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Мемфиса» — 1.39, победа «Финикса» — 3.75.

Прогноз: Играют соседи турнирной таблицы. Сложны выбор в плане победителя. Но если посмотреть на кадровые проблемы «Финикса», то можно смело ставить на фору принимающей стороны.

Ставка: Фора «Мемфиса» (-9.5) с коэффициентом 2.40.

Альтернативный прогноз: Не исключаем вероятности дополнительного времени. Команды могут не выявить победителя в основное.

Альтернативная ставка: Будет овертайм с коэффициентом 16.00.