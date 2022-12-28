«Мемфис»
«Мемфис» упустил лидерство в Западной конференции. Команда из штата Теннесси потерпела поражение в матче с «Голден Стэйт» (109:123). Именно это фиаско откинуло «гризли» с первого на третье место.
В этом сезоне коллектив провёл 32 матча, в которых одержал 20 побед и потерпел 12 поражений.«Мемфису» пришлось пропустить вперёд «Нью-Орлеан» и «Денвер».
У «Мемфиса» была продолжительная победная серия из семи матчей. Однако в последних играх команда стала чаще проигрывать. Также уступили в поединках против «Денвера» (91:105) и «Оклахомы» (109:115).
«Финикс»
24 декабря «Финикс» уже играл против «Мемфиса» и проиграл (100:125). В целом, команда не может выиграть третий матч кряду. «Солнечные» также потерпели неудачу в матче с «Денвером» (125:128). В этой встрече пришлось играть дополнительное время. Основное — завершилось вничью (113:113).
В составе «Финикса» результативностью отметился Ландри Шамет. Защитник набрал 31 очко.
Три игрока команды находятся вне игры. Например, у Девина Букера — травма паха. Он пропустит четвёртый матч с участием «Финикса». Не сыграют также Кэмерон Джонсон из-за травмы колена и Камерон Пейн — из-за травмы ноги.
«Финикс» соседствует с «Мемфисом» в таблице. Команда в Топ-4 Западной конференции. За плечами 34 матча при 19 победах и 15 поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Мемфиса» — 1.39, победа «Финикса» — 3.75.
Прогноз: Играют соседи турнирной таблицы. Сложны выбор в плане победителя. Но если посмотреть на кадровые проблемы «Финикса», то можно смело ставить на фору принимающей стороны.
Ставка: Фора «Мемфиса» (-9.5) с коэффициентом 2.40.
Альтернативный прогноз: Не исключаем вероятности дополнительного времени. Команды могут не выявить победителя в основное.
Альтернативная ставка: Будет овертайм с коэффициентом 16.00.