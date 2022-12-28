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    «Мемфис» не позволит обойти себя сопернику?

    «Мемфис» — «Финикс». Прогноз (к. 2.40), ставка на матч регулярки НБА, 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Финикс»
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    «Мемфис»
    Мемфис. Штат Теннесси. «Федэкс Форум». Дата — 28 декабря. Время — 04:00 по мск. «Мемфис» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Декабря 2022 года

    «Мемфис»

    «Мемфис» упустил лидерство в Западной конференции. Команда из штата Теннесси потерпела поражение в матче с «Голден Стэйт» (109:123). Именно это фиаско откинуло «гризли» с первого на третье место.

    В этом сезоне коллектив провёл 32 матча, в которых одержал 20 побед и потерпел 12 поражений.«Мемфису» пришлось пропустить вперёд «Нью-Орлеан» и «Денвер».

    У «Мемфиса» была продолжительная победная серия из семи матчей. Однако в последних играх команда стала чаще проигрывать. Также уступили в поединках против «Денвера» (91:105) и «Оклахомы» (109:115).

    «Финикс»

    24 декабря «Финикс» уже играл против «Мемфиса» и проиграл (100:125). В целом, команда не может выиграть третий матч кряду. «Солнечные» также потерпели неудачу в матче с «Денвером» (125:128). В этой встрече пришлось играть дополнительное время. Основное — завершилось вничью (113:113).

    В составе «Финикса» результативностью отметился Ландри Шамет. Защитник набрал 31 очко.

    Три игрока команды находятся вне игры. Например, у Девина Букера — травма паха. Он пропустит четвёртый матч с участием «Финикса». Не сыграют также Кэмерон Джонсон из-за травмы колена и Камерон Пейн — из-за травмы ноги.

    «Финикс» соседствует с «Мемфисом» в таблице. Команда в Топ-4 Западной конференции. За плечами 34 матча при 19 победах и 15 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Мемфиса» — 1.39, победа «Финикса» — 3.75.

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    Прогноз: Играют соседи турнирной таблицы. Сложны выбор в плане победителя. Но если посмотреть на кадровые проблемы «Финикса», то можно смело ставить на фору принимающей стороны.

    Ставка: Фора «Мемфиса» (-9.5) с коэффициентом 2.40.

    Альтернативный прогноз: Не исключаем вероятности дополнительного времени. Команды могут не выявить победителя в основное.

    Альтернативная ставка: Будет овертайм с коэффициентом 16.00.

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    «Мемфис» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» не позволит обойти себя сопернику?
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