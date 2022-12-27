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    «Чикаго» одержит четвертую победу подряд?

    «Чикаго» — «Хьюстон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 27 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Хьюстон»
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    «Хьюстон»
    Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 27 декабря. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 27 Декабря 2022 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» подходит к игре с техасской командой в максимально хорошем расположении духа, поскольку «быки» выиграли три последних матча. В игре против аутсайдера Запада хозяева должны выиграть без особых проблем.

    В последней выигранной игре был бит «Нью-Йорк» с разницей всего лишь в одно очко (118:117). В первые за долгое время лучшим снайпером команды стал не Дерозан, а Зак Лавин (33 очка). Вучевич сделал дабл-дабл из очков и подборов (21+12).

    На данный момент у «Чикаго» 14 матчей выиграно и 18 проиграно. Это позволяет рассчитывать всего лишь на 11 строчку на Востоке. «Быки» проиграли только один матч «Хьюстону» за пять последних встреч.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» продолжает проигрывать всем подряд и имеет уже пять проигранных матчей в пассиве. они загоняют молодую команду всё больше в подвал не только конференции, но и лиги.

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    В последнем поединке с «Далласом» (106:112) лучшим в составе «Рокетс» был Джей Джей Смит, который набрал 24 очка и сделал 10 подборов.

    У «Хьюстона» на данный момент времени 9 побед и 23 поражения. Последнее место в конференции вполне закономерно, но в лиге есть ещё «Детройт», который занимает самую последнюю строчку. История последних личных встреч намекает на то, что клуб из Техаса потерпит очередное поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Чикаго» — 1.34, победа «Хьюстона» — 3.40.

    Прогноз: «Чикаго» на кураже и легко добудет победу в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Соперники будут владеть инициативой попеременно, поэтому каждый клуб выиграет по две четверти в матче.

    Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 2.85.

    Альтернативная ставка: Победы по четвертям — ничья с коэффициентом 2.95.

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    «Чикаго» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» одержит четвертую победу подряд?
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