Майами. Стадион «ФТКС Арена». Дата — 24 декабря. Время — 04:00 по мск. «Майами» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» показывал довольно добротный баскетбол в последних матчах, но мало кто мог предположить, что в последнем поединке «Хит» проиграют «Чикаго» (103:113).

Причиной такого результата стало отсутствие Джимми Батлера, который травмировал колено. Его участие под вопросом и в матче с «Индианой». Тащил команду практически один Адебайо, который набрал 27 очков.

На данный момент времени «Майами» находится на девятой строчке своей конференции, имея по 16 побед и поражений. Команда Споэлстры выиграла три последних матча из четырех, но без Батлера это будет сделать чрезвычайно тяжело.

«Индиана»

«Индиана» крайне нестабильна в последних поединках и не может выиграть больше двух матчей подряд. В последнем матче был обыгран ослабленный «Бостон» (117:112), но это не значит, что в предстоящем поединке «Пэйсерс» тоже победят обескровленного соперника.

В выигрышном поединке снова лучшим в составе «иноходцев» стал Хэлибертон с 33 очками. Остальные игроки команды не добрались даже до отметки в 20 набранных очков.

На данный момент у «Индианы» такой же результат по победам и поражениям (по 16), как и у «Майами», но клуб располагается на две позиции выше из-за дополнительных показателей. Выиграть «Индиане» в предстоящем гостевом поединке вполне по силам.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Майами» — 1.38, победа «Индиана» — 3.15.

Прогноз: Все будет зависеть сможет или нет сыграть Батлер, но у гостей неплохие перспективы на победу в предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: Учитывая, что у обеих команд абсолютно равные результаты по победам и поражениям, то не будет удивлением увидеть овертайм в предстоящем поединке.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.15.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 17.