ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель СкалониДругой Лионель. Как тактика Скалони привела Аргентину и Месси к триумфу на ЧМ-2022 Кевин Де БрейнеКонец «Золотого поколения». Как ЧМ-2022 стал токсичным для сборной Бельгии Свой единственный гол на ЧМ-2022 Криштиану Роналду забил в ворота сборной Ганы после спорного пенальтиОтмененный гол Гризманна, пенальти на Роналду и фол против Кейна. 10 самых спорных моментов ЧМ-2022 с участием VAR
  • 11:01
    • Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям
  • 15:39
    • Стало известно, принял ли РФС решение о переходе в Азию
  • 15:29
    • Семененко выиграл чемпионат России, Гуменник — второй
  • 14:48
    • Исполком РФС поддержал реформу системы выплат школам и тренерам, воспитавшим футболистов
  • 14:20
    • ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2022
  • 14:08
    • «Локомотив» согласовал контракты с Пиняевым и Глушенковым
  • 13:34
    • Голкипер сборной Мексики перешел в «Салернитану»
    Все новости спорта

    Гости смогут победить во Флориде?

    «Майами» — «Индиана». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 24 декабря 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Майами Хит Прогнозы на Индиана Пэйсерс Прогнозы на НБА
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Индиана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Майами»
    Майами. Стадион «ФТКС Арена». Дата — 24 декабря. Время — 04:00 по мск. «Майами» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» показывал довольно добротный баскетбол в последних матчах, но мало кто мог предположить, что в последнем поединке «Хит» проиграют «Чикаго» (103:113).

    Причиной такого результата стало отсутствие Джимми Батлера, который травмировал колено. Его участие под вопросом и в матче с «Индианой». Тащил команду практически один Адебайо, который набрал 27 очков.

    На данный момент времени «Майами» находится на девятой строчке своей конференции, имея по 16 побед и поражений. Команда Споэлстры выиграла три последних матча из четырех, но без Батлера это будет сделать чрезвычайно тяжело.

    «Индиана»

    «Индиана» крайне нестабильна в последних поединках и не может выиграть больше двух матчей подряд. В последнем матче был обыгран ослабленный «Бостон» (117:112), но это не значит, что в предстоящем поединке «Пэйсерс» тоже победят обескровленного соперника.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В выигрышном поединке снова лучшим в составе «иноходцев» стал Хэлибертон с 33 очками. Остальные игроки команды не добрались даже до отметки в 20 набранных очков.

    На данный момент у «Индианы» такой же результат по победам и поражениям (по 16), как и у «Майами», но клуб располагается на две позиции выше из-за дополнительных показателей. Выиграть «Индиане» в предстоящем гостевом поединке вполне по силам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Майами» — 1.38, победа «Индиана» — 3.15.

    Прогноз: Все будет зависеть сможет или нет сыграть Батлер, но у гостей неплохие перспективы на победу в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Учитывая, что у обеих команд абсолютно равные результаты по победам и поражениям, то не будет удивлением увидеть овертайм в предстоящем поединке.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.15.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 17.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.14
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кирьос — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торино — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ХК Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сумгаит — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Удинезе — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эмполи — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бетис — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.79
  • Прогноз на матч Джокович — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Антальяспор — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Майами» — «Индиана»: прогноз, ставка (17.00), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Гости смогут победить во Флориде?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры