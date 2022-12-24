Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 24 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

«Хьюстон» после весьма удачной серии на своем паркете проиграл четыре домашних матча подряд: «Майами» (108:111), «Сан-Антонио» (105:124), «Орландо» (110:116) и «Портленду» (95:107). «Рокетс» закономерно обосновались на последнем месте в своей конференции после такой проигрышной серии.

В последнем поединке против «Орландо» лучшим в составе «Рокетс» был Кевин Портер-младший, который накидал 31 очко своему сопернику, но они все равно не помогли его клубу победить.

У «Хьюстона» на данный момент времени 9 побед и 22 поражения. Шансы на выигрыш у «Далласа» крайне низки, учитывая форму и настроение хозяев, а также силу гостей.

«Даллас»

«Даллас» в последних матчах выглядит максимально непредсказуемо, но в последней игре против «Миннесоты» получился очередной сложный матч, но его удалось выиграть (104:99). Возможно, этот матч станет толчком для продолжительной победной серии.

В последней победной игре против «Тимбервулвз» опять солировал Дончич, который набрал 32 очка, и ему не хватило всего лишь одного подбора до очередного трипл-дабла.

На данный момент «Даллас» располагается на девятой строчке в своей конференции, имея паритет побед и поражений. «Маверикс» выиграли в последних трех матчах

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстона» — 2.95, победа «Даллас» — 1.43.

Прогноз: Хозяева по игровому потенциалу не сравнятся с «Далласом», поэтому вероятность уверенного выигрыша гостей весьма велика.

Альтернативный прогноз: Соперники вдоволь порезвятся в этом поединке.

Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 2.75.

Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.70.