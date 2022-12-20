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    «Нью-Орлеан» — «Милуоки». Прогноз (к. 2.08), ставка на матч регулярки НБА, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Милуоки»
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    «Нью-Орлеан»
    Новый Орлеан. Луизиана. Арена «Смути Кинг-центр». Дата — 20 декабря. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2022 года

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» преследует чёрная полоса. Команда проиграла три матча подряд. Причем это связано с гостевой серией игр.

    «Пеликаны» проиграли дважды «Юте» (100:121 и 129:132). В последней игре пришлось уступить «Финиксу» (114:118). В этом матче в составе луизианцев отличился Зайон Уильямсон. В кольцо «солнечных» игрок забросил 30 очков.

    Из-за чёрной полосы «Нью-Орлеан» потерял лидерство в Западной конференции. Команда опустилась на второе место при 18 победах и 11 поражениях. Вперед пропустили соперника из Мемфиса.

    «Милуоки»

    «Милуоки» чередует победы и поражения в регулярке. Последнюю игру коллектив выиграл у «Юты» (123:97). Игра прошли при роднных болельщиках.

    Весомый вклад в победу «Милукоки» внёс Бобби Портс. Форвард «баксов» набрал оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов.

    Прежнюю встречу баскетболисты «Милуоки» уступили в гостях лидеру Запада «Мемфису» (101:142).

    Не сможет команде помочь её лидер Яннис Адетокунбо. Из-за травмы колена греческий форвард пропустит вторую игру. Он уже пропустил встречу с «Ютой».

    «Милуоки» — новый лидер Восточной конференции. «Олени» сместили с трона «Бостон», который проиграл две встречи подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нью-Орлеан» — 2.12, победа «Милуоки» — 1.96.

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    Прогноз: Сложный выбор в плане выбора победителя. Играют лучшие команды своих конференций. Можно перестраховать себя и сыграть чисто на тотале.

    Ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.08.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть и поставить на хозяев. Без своего лидера Янниса Адетокунбо игрокам «Милуоки» будет непросто в Луизиане.

    Альтернативная ставка: Победа «Нью-Орлеан» с коэффициентом 2.12.

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    «Нью-Орлеан» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Запад vs Восток. Кто одержит вверх?
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