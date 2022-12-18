Сан-Антонио. Стадион «AT&T Центр». Дата — 18 декабря. Время — 01:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Шпоры» дали маху в последней игре регулярки. Клуб «Сан-Антонио» проиграл в родных стенах «Портленду» (112:128). В этом поединке в составе хозяев лучший результат показал Келдон Джонсон. Форвард набрал 25 очков. До дабл-дабла игроку не хватило 3 подборов.

До этого у «Сан-Антонио» была выигрышная серия из трёх матчей. Были обыграны «Кливленд» (112:111), «Майами» (115:111) и «Хьюстон» (118:109).

Под вопросом участие срезу четырёх баскетболистов. Из-за травм и личных причин игру с «Майами» 18 декабря, могут пропустить Коллинс, Лэнгфорд, Пёлтль и Ричардсон.

На данный момент «Сан-Антонио» на последнем поединке в конференции и имеет 9 побед при 19 поражениях.

«Майами»

«Майами» выдает победную серию. Команда выигрывает уже третью игру подряд. И все в гостях. Были обыграны «Хьюстон» (111:108), «Оклахома» (110:108) и «Индиана» (87:82).

Последнее поражение игроки «Майами» потперпели как раз от «Сан-Антонио» (111:115). Случилось это 11 декабря, на арене «огненных». Теперь ответный визит. У «Майами» есть шанс взять реванш у соперника.

По-прежнему в составе команды два травмированных игрока. Из-за травм колена и лодыжки игру против «Сан-Антонио» пропустят Винсент и Юртсевен соответственно.

На Востоке «Майами» занимает 9 место. Команда выиграла 50% проведенных матчей: 15 побед и 15 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 3.70, победа «Майами» — 1.39.

Прогноз: «Майами» есть шикарная возможность взять реванш у своего соперника на его же территории. Команда сейчас на ходу.

Ставка: Фора «Майами» (-7.5) с коэффициентом 2.02.

Альтернативный прогноз: Ожидается результативная игра со стороны обеих команд.

Альтернативная ставка: Тотал больше 226.5 с коэффициентом 2.22.