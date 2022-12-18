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    Возьмёт ли «Майами» реванш?

    «Сан-Антонио» — «Майами». Прогноз (к. 2.02), ставка на матч регулярного сезона НБА, 18 декабря 2022 года

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    «Майами»
    Сан-Антонио. Стадион «AT&T Центр». Дата — 18 декабря. Время — 01:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 18 Декабря 2022 года

    «Сан-Антонио»

    «Шпоры» дали маху в последней игре регулярки. Клуб «Сан-Антонио» проиграл в родных стенах «Портленду» (112:128). В этом поединке в составе хозяев лучший результат показал Келдон Джонсон. Форвард набрал 25 очков. До дабл-дабла игроку не хватило 3 подборов.

    До этого у «Сан-Антонио» была выигрышная серия из трёх матчей. Были обыграны «Кливленд» (112:111), «Майами» (115:111) и «Хьюстон» (118:109).

    Под вопросом участие срезу четырёх баскетболистов. Из-за травм и личных причин игру с «Майами» 18 декабря, могут пропустить Коллинс, Лэнгфорд, Пёлтль и Ричардсон.

    На данный момент «Сан-Антонио» на последнем поединке в конференции и имеет 9 побед при 19 поражениях.

    «Майами»

    «Майами» выдает победную серию. Команда выигрывает уже третью игру подряд. И все в гостях. Были обыграны «Хьюстон» (111:108), «Оклахома» (110:108) и «Индиана» (87:82).

    Последнее поражение игроки «Майами» потперпели как раз от «Сан-Антонио» (111:115). Случилось это 11 декабря, на арене «огненных». Теперь ответный визит. У «Майами» есть шанс взять реванш у соперника.

    По-прежнему в составе команды два травмированных игрока. Из-за травм колена и лодыжки игру против «Сан-Антонио» пропустят Винсент и Юртсевен соответственно.

    На Востоке «Майами» занимает 9 место. Команда выиграла 50% проведенных матчей: 15 побед и 15 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 3.70, победа «Майами» — 1.39.

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    Прогноз: «Майами» есть шикарная возможность взять реванш у своего соперника на его же территории. Команда сейчас на ходу.

    Ставка: Фора «Майами» (-7.5) с коэффициентом 2.02.

    Альтернативный прогноз: Ожидается результативная игра со стороны обеих команд.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 226.5 с коэффициентом 2.22.

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    «Сан-Антонио» — «Майами»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Возьмёт ли «Майами» реванш?
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