прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 2 ноября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает шестое место, одержав четыре победы и потерпев два поражения.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде потерпел поражение от «Голден Стэйт» (95:112).

Не сыграют: Кэмерон Карр, Заир Уильямс.

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Состояние команды: в матчах регулярного чемпионата «озёрники» одержали победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (103:87, 125:117), «Ютой» (132:123) и «Голден Стэйт» (127:105).

«Торонто»

Турнирная таблица: команда из Канады занимает четвёртое место в Восточной конференции, одержав на старте сезона три победы и потерпев два поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Торонто» проиграл «Орландо» (114:121).

Не сыграют: Нэйт Биттл, Кавай Леонард.

Состояние команды: в стартовых матчах регулярного сезона канадцы выиграли у «Орландо» (129:99), «Вашингтона» (112:102), «Чикаго» (135:92), а также проиграли «Миннесоте» (94:117).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает шестое место в Западной конференции

«Торонто» занимает четвёртое место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Торонто» — 2.51.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно начал сезон, одержав четыре победы. Обе команды находятся в хорошей форме, однако у «Лейкерс» есть преимущество домашней площадки. Ожидаем упорную борьбу, но предпочтение отдаём хозяевам, которые способны одержать победу над «Торонто».

2.07 Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 227.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.87.