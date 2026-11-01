В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 2 ноября. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Голден Стэйт» занимает десятое место, одержав на старте сезона три победы и потерпев три поражения.
Последние матчи: калифорнийцы на домашней арене нанесли поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:95). Весомый вклад в победу команды внёс Стефен Карри, набрав 31 очко, совершив 4 подбора и отдав 6 передач.
Не сыграют: в лазарете команды находятся Джимми Батлер, Мозес Муди, Кристапс Порзингис.
Состояние команды: «Голден Стэйт» одержал третью победу подряд в сезоне, обыграв также «Миннесоту» (119:114) и «Денвер» (134:114). До этого калифорнийцы проиграли «Финиксу» (122:131), «Мемфису» (108:111) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:127).
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 13-е место, одержав одну победу и потерпев четыре поражения.
Последние матчи: в первой игре сезона «Клипперс» одержал домашнюю победу над «Сакраменто» (121:96). Весомый вклад в успех команды внёс Дариус Гарленд, который отправил в кольцо соперника 30 очков. Однако затем команда потерпела четыре поражения подряд: «Клипперс» дважды уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (87:103, 117:125), а также проиграли в играх против «Миннесоты» (101:127) и «Оклахомы» (101:108).
Не сыграют: Брэдли Бил, Брэндон Ингрэм, Джордан Миллер, Макс Струс.
Состояние команды: в предсезонных матчах «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победы над «Денвером» (122:110), «Голден Стэйт» (104:101), а также проиграл «Торонто» (106:114).
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции
- «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 13-е место в Западной конференции
- В предсезонном матче «Голден Стэйт» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (101:104)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Голден Стэйт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.08.
ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.
Прогноз: «Голден Стэйт» в предсезонном матче проиграл «Лос-Анджелес Клипперс». Не исключаем, что калифорнийцы снова потерпят поражение «парикмахерам».
Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.08.
Прогноз: В предсезонке соперники забросили друг другу 205 очков. Предположим, что «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт» сыграют по низам.
Ставка: ТМ 217.5 с коэффициентом 2.03.