прогноз на матч НБА, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 2 ноября. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Голден Стэйт» занимает десятое место, одержав на старте сезона три победы и потерпев три поражения.

Последние матчи: калифорнийцы на домашней арене нанесли поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:95). Весомый вклад в победу команды внёс Стефен Карри, набрав 31 очко, совершив 4 подбора и отдав 6 передач.

Не сыграют: в лазарете команды находятся Джимми Батлер, Мозес Муди, Кристапс Порзингис.

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Состояние команды: «Голден Стэйт» одержал третью победу подряд в сезоне, обыграв также «Миннесоту» (119:114) и «Денвер» (134:114). До этого калифорнийцы проиграли «Финиксу» (122:131), «Мемфису» (108:111) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:127).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 13-е место, одержав одну победу и потерпев четыре поражения.

Последние матчи: в первой игре сезона «Клипперс» одержал домашнюю победу над «Сакраменто» (121:96). Весомый вклад в успех команды внёс Дариус Гарленд, который отправил в кольцо соперника 30 очков. Однако затем команда потерпела четыре поражения подряд: «Клипперс» дважды уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (87:103, 117:125), а также проиграли в играх против «Миннесоты» (101:127) и «Оклахомы» (101:108).

Не сыграют: Брэдли Бил, Брэндон Ингрэм, Джордан Миллер, Макс Струс.

Состояние команды: в предсезонных матчах «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победы над «Денвером» (122:110), «Голден Стэйт» (104:101), а также проиграл «Торонто» (106:114).

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 13-е место в Западной конференции

В предсезонном матче «Голден Стэйт» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (101:104)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Голден Стэйт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.08.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.

Прогноз: «Голден Стэйт» в предсезонном матче проиграл «Лос-Анджелес Клипперс». Не исключаем, что калифорнийцы снова потерпят поражение «парикмахерам».

2.08 Победа «Лос-Анджелес Клипперс» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.08.

Прогноз: В предсезонке соперники забросили друг другу 205 очков. Предположим, что «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт» сыграют по низам.

2.03 ТМ 217.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТМ 217.5 с коэффициентом 2.03.