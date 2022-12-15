Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 15 декабря. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» после трех поражений кряду снова взялся за дело и в двух последних матчах одержал две победы: над «Портлендом» (121:120) и «Ютой» (115:100). Если «самородки» становятся на победную тропу, то остановить их становится практически нереально.

В последнем победной матче троица Мюррей-Йокич-Гордон набрала 76 (!) очков, а серб наконец-то сделал трипл–дабл, причем весьма уверенный.

На данный момент «Денвер» занимает третье место в своей конференции. Сейчас у коллектива Майкла Мэлоуна 16 побед при 10 поражениях и неплохие шансы забраться ещё выше после положительного исхода в предстоящем поединке против «Вашингтона».

«Вашингтон»

«Вашингтон» попал в настоящую бездну из поражений и не может выиграть уже семь матчей кряду. Последняя победа датирована ещё ноябрём месяцем, когда была обыграна «Миннесота» (142:127).

У столичного клуба в последних трех поединках три разных игрока (Бартон, Порзингис, Кузма) становились лучшими снайперами в проигрышных матчах своей команды.

На данный момент у «Вашингтона» 11 побед при 17 поражениях, причем большая часть матчей проиграна за последние две недели. На данный момент клуб из столицы США размещается на 12 месте в своей конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.25, победа «Вашингтона» — 4.72.

Прогноз: Хозяева явно на кураже не оставят шансов деморализованному сопернику в лице «Вашингтона»

Альтернативный прогноз: «Вашингтон» сейчас неспособен забрасывать много очков в корзину противника.

Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 2.85.

Альтернативная ставка: ИТМ (2) 105 с коэффициентом 2.27.