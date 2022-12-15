«Денвер»
«Денвер» после трех поражений кряду снова взялся за дело и в двух последних матчах одержал две победы: над «Портлендом» (121:120) и «Ютой» (115:100). Если «самородки» становятся на победную тропу, то остановить их становится практически нереально.
В последнем победной матче троица Мюррей-Йокич-Гордон набрала 76 (!) очков, а серб наконец-то сделал трипл–дабл, причем весьма уверенный.
На данный момент «Денвер» занимает третье место в своей конференции. Сейчас у коллектива Майкла Мэлоуна 16 побед при 10 поражениях и неплохие шансы забраться ещё выше после положительного исхода в предстоящем поединке против «Вашингтона».
«Вашингтон»
«Вашингтон» попал в настоящую бездну из поражений и не может выиграть уже семь матчей кряду. Последняя победа датирована ещё ноябрём месяцем, когда была обыграна «Миннесота» (142:127).
У столичного клуба в последних трех поединках три разных игрока (Бартон, Порзингис, Кузма) становились лучшими снайперами в проигрышных матчах своей команды.
На данный момент у «Вашингтона» 11 побед при 17 поражениях, причем большая часть матчей проиграна за последние две недели. На данный момент клуб из столицы США размещается на 12 месте в своей конференции.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.25, победа «Вашингтона» — 4.72.
Прогноз: Хозяева явно на кураже не оставят шансов деморализованному сопернику в лице «Вашингтона»
Альтернативный прогноз: «Вашингтон» сейчас неспособен забрасывать много очков в корзину противника.
Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 2.85.
Альтернативная ставка: ИТМ (2) 105 с коэффициентом 2.27.