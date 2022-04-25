«Филипс-арена» в Атланте в ожидании очередного матча плей-офф. «Атланта Хокс» принимает чемпиона Востока — «Майами Хит». Дата — 25 апреля. Начало в 02:00 по мск. «Атланта Хокс» — «Майами Хит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта Хокс»

«Атланта» возвращается в игру. «Ястребы» одержали сложную победу над чемпионом Восточной конференции — «Хит» (111:110).

Лидер команды Трей Янг провёл на площадке практически весь матч, а именно 40 минут игрового времени. Разыгрывающий реабилитировался за две неудачные игры во Флориде. Баскетболист показал лучшую результативность — 24 очка.

«Филипс-арена» даёт надежду на успех. Четвёртый матч серии также пройдет дома в Джорджии. У «Атланты» есть шикарная возможность восстановить паритет в противостоянии. Перед этим «орлы» потерпели два гостевых поражения (1:2 — счёт в серии).

«Майами Хит»

«Майами» — принял болезненный удар в Атланте. «Хитовцы» уступили всего лишь 1 очко. Неудача в этом поединке может негативно сказаться на общем результате. Но у чемпиона Востока еще сохранилось преимущество над соперником.

Важно отметить лучшего игрока в составе команды «Хит» — Хирро набрал 24 очка. А еще нельзя пройти мимо атакующего защитника «жары Майами» Джимми Батлера. Форвард оформил дабл-дабл: 20 очков и 10 подборов.

О четвертьфинале говорить рано. В противостоянии «ястребов» и «хитовцев» еще ничего не решено. Многое прояснится в четвёртой встрече соперников или запутается до предела.

Прогноз и ставка

И снова букмекеры не могут выделить явного фаворита пары: победа «Атланта Хокс» — 2.30, победа «Майами Хит» — 2.00

Прогноз: Перед стартом серии плей-офф все ставки были в пользу «Майами». Но после трёх матчей, всё изменилось. Теперь шансы команд на успех пратически равны. Стоит лишь вспомнить последнюю игру соперников. «Хокс» не только отыграл 11 очков отставания у «Майами», но и одержал победу.

Ставка — победа «Атланта Хокс» за 2.30