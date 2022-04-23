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    Победная серия «Майами Хит»

    «Атланта Хокс» — «Майами Хит». Прогноз (к.2.00), ставка на матч плей-офф НБA, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта Хокс» — «Майами Хит»
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    «Атланта» — «Майами»
    Атланта, Джорджия. «Хитовцы» едут в гости к «ястребам». Игра пройдет на стадионе «Филипс-арена». Матч состоится 23 апреля — начало в 02:00 по мск. «Атланта Хокс» — «Майами Хит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 23 Апреля 2022 года
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    «Атланта Хокс»

    «Атланта» потерпела поражение в поединке с «Майами» (105:115). Это уже второе поражение «ястребов» в первом раунде плей-офф НБА. Выиграть пока не удается. Счёт в серии — 0:2. Впереди две домашние игры.

    Лидер команды — Трей Янг. Разыгрывающий провёл самую худшую игру в карьере. Он допустил 10 потерь в матче.

    Из плюсов — лучшая результативность баскетболиста «Атланты» Богдана Богдановича. Серб набрал 29 очков.

    «Атланта Хокс» — клуб, который прошел через плей-ин. В мини-турнире «орлы» добились двух побед.

    «Майами Хит»

    «Майами» — еще раз доказывает, что не зря одержал победу в Восточной конференции на первом этапе турнира. После двух домашних побед баскетболисты из Флориды сделали серьёзный шаг к четвертьфиналу НБА.

    Стоит отметить атакующего защитника «жары Майами» Джимми Батлера. Он внёс значительный вклад в победу «хитовцев» в поединке. Баскетболист набрал 45 очков.

    «Майами Хит» осталось одержать еще две победы в дуэли с «Атлантой». Следующий этап — 1/4 финала. В случае успеха чемпион Востока сыграет с победителем пары «Севенти Сиксерс» — «Торонто Рэпторс». Команда из Филадельфии ведет в серии (3:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не выделяют явного фаворита пары. Коэффициенты практически равны: победа «Атланта Хокс» — 2.06, победа «Майами Хит» — 2.00

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    Прогноз: «Хокс» нечего терять. Команда-хозяев, скорее всего, будет играть в открытый баскетбол. Тем более, что «Атланта» играет дома. У «Хит» — солидное преимущество в серии. «Майами», наверняка будет ловить соперника на его ошибках. Цель «хитовцев» — одержать третью победу в противостоянии.

    Ставка — победа «Майами Хит» за 2.00

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    «Атланта Хокс» — «Майами Хит»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Победная серия «Майами Хит»
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