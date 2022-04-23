Атланта, Джорджия. «Хитовцы» едут в гости к «ястребам». Игра пройдет на стадионе «Филипс-арена». Матч состоится 23 апреля — начало в 02:00 по мск. «Атланта Хокс» — «Майами Хит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта Хокс»

«Атланта» потерпела поражение в поединке с «Майами» (105:115). Это уже второе поражение «ястребов» в первом раунде плей-офф НБА. Выиграть пока не удается. Счёт в серии — 0:2. Впереди две домашние игры.

Лидер команды — Трей Янг. Разыгрывающий провёл самую худшую игру в карьере. Он допустил 10 потерь в матче.

Из плюсов — лучшая результативность баскетболиста «Атланты» Богдана Богдановича. Серб набрал 29 очков.

«Атланта Хокс» — клуб, который прошел через плей-ин. В мини-турнире «орлы» добились двух побед.

«Майами Хит»

«Майами» — еще раз доказывает, что не зря одержал победу в Восточной конференции на первом этапе турнира. После двух домашних побед баскетболисты из Флориды сделали серьёзный шаг к четвертьфиналу НБА.

Стоит отметить атакующего защитника «жары Майами» Джимми Батлера. Он внёс значительный вклад в победу «хитовцев» в поединке. Баскетболист набрал 45 очков.

«Майами Хит» осталось одержать еще две победы в дуэли с «Атлантой». Следующий этап — 1/4 финала. В случае успеха чемпион Востока сыграет с победителем пары «Севенти Сиксерс» — «Торонто Рэпторс». Команда из Филадельфии ведет в серии (3:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры не выделяют явного фаворита пары. Коэффициенты практически равны: победа «Атланта Хокс» — 2.06, победа «Майами Хит» — 2.00

Прогноз: «Хокс» нечего терять. Команда-хозяев, скорее всего, будет играть в открытый баскетбол. Тем более, что «Атланта» играет дома. У «Хит» — солидное преимущество в серии. «Майами», наверняка будет ловить соперника на его ошибках. Цель «хитовцев» — одержать третью победу в противостоянии.

Ставка — победа «Майами Хит» за 2.00