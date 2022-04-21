«Милуоки Бакс»
«Бакс» — победитель национальной баскетбольной ассоциации. В регулярке «Милуоки» занял третье место, пропустив вперёд «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».
«Олени» в первом матче плей-офф одолели «быков» (93:86). Начать серию с победы помог дабл-дабл Янниса Адетокунбо. Его КПД: 27 очков и 15 подборов.
«Чикаго Буллз»
«Буллз» — на Востоке занял 6 место. Команда ищет свою игру.
Лучшие времена «Чикаго» связаны с именем Майкла Джордана. «Его воздушество» блистал еще в 90-х. В последний раз «быки» выиграли НБА в 1998. После этого триумфа Джордан завершил карьеру баскетболиста.
Наше время. В поединке с «баксами» у «Буллз» отличился Никола Вучевич. В его активе 22 очка. Поклонники именитого клуба ждут возрождения «Чикаго» и возвращения в числе фаворитов НБА. Победа над действующим чемпионом — станет хорошим знаком.
Прогноз и ставка
Букмекеры не верят в силу «Чикаго». И считают потенциальным победителем пары «Милуоки»: победа «Бакс» — 1.2, победа «Буллз» — 5.45.
Прогноз. «Милуоки», скорее всего, одержит вверх в поединке. Но на «баксов» нет смысла ставить. Слишком низкий коэффициент. На «Чикаго» — слишком высок риск.
В нашем случае есть альтернативное решение. Обычно клубы выдают низовый результат. Предлагаем нашу ставку — тотал матча меньше 225,5 за 2.03.