Всего два дня на отдых. И новая встреча. Всё там же — в Милуоки. Штат Висконсин. «Чикаго Буллз» в гостях у действующего чемпиона НБА. Вторая серия. Битва пройдет на арене «Файсерв-Форум». Поединок стартует в 04:30 по мск. «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки Бакс»

«Бакс» — победитель национальной баскетбольной ассоциации. В регулярке «Милуоки» занял третье место, пропустив вперёд «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».

«Олени» в первом матче плей-офф одолели «быков» (93:86). Начать серию с победы помог дабл-дабл Янниса Адетокунбо. Его КПД: 27 очков и 15 подборов.

«Чикаго Буллз»

«Буллз» — на Востоке занял 6 место. Команда ищет свою игру.

Лучшие времена «Чикаго» связаны с именем Майкла Джордана. «Его воздушество» блистал еще в 90-х. В последний раз «быки» выиграли НБА в 1998. После этого триумфа Джордан завершил карьеру баскетболиста.

Наше время. В поединке с «баксами» у «Буллз» отличился Никола Вучевич. В его активе 22 очка. Поклонники именитого клуба ждут возрождения «Чикаго» и возвращения в числе фаворитов НБА. Победа над действующим чемпионом — станет хорошим знаком.

Прогноз и ставка

Букмекеры не верят в силу «Чикаго». И считают потенциальным победителем пары «Милуоки»: победа «Бакс» — 1.2, победа «Буллз» — 5.45.

Прогноз. «Милуоки», скорее всего, одержит вверх в поединке. Но на «баксов» нет смысла ставить. Слишком низкий коэффициент. На «Чикаго» — слишком высок риск.

В нашем случае есть альтернативное решение. Обычно клубы выдают низовый результат. Предлагаем нашу ставку — тотал матча меньше 225,5 за 2.03.