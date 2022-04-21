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    Сразить действующего чемпиона НБА

    «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз». Прогноз (к. 2.03), ставка на матч плей-офф НБА, 21 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»
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    «Милуоки Бакс»
    Всего два дня на отдых. И новая встреча. Всё там же — в Милуоки. Штат Висконсин. «Чикаго Буллз» в гостях у действующего чемпиона НБА. Вторая серия. Битва пройдет на арене «Файсерв-Форум». Поединок стартует в 04:30 по мск. «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки Бакс»

    «Бакс» — победитель национальной баскетбольной ассоциации. В регулярке «Милуоки» занял третье место, пропустив вперёд «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».

    «Олени» в первом матче плей-офф одолели «быков» (93:86). Начать серию с победы помог дабл-дабл Янниса Адетокунбо. Его КПД: 27 очков и 15 подборов.

    «Чикаго Буллз»

    «Буллз» — на Востоке занял 6 место. Команда ищет свою игру.

    Лучшие времена «Чикаго» связаны с именем Майкла Джордана. «Его воздушество» блистал еще в 90-х. В последний раз «быки» выиграли НБА в 1998. После этого триумфа Джордан завершил карьеру баскетболиста.

    Наше время. В поединке с «баксами» у «Буллз» отличился Никола Вучевич. В его активе 22 очка. Поклонники именитого клуба ждут возрождения «Чикаго» и возвращения в числе фаворитов НБА. Победа над действующим чемпионом — станет хорошим знаком.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не верят в силу «Чикаго». И считают потенциальным победителем пары «Милуоки»: победа «Бакс» — 1.2, победа «Буллз» — 5.45.

    Прогноз. «Милуоки», скорее всего, одержит вверх в поединке. Но на «баксов» нет смысла ставить. Слишком низкий коэффициент. На «Чикаго» — слишком высок риск.

    В нашем случае есть альтернативное решение. Обычно клубы выдают низовый результат. Предлагаем нашу ставку — тотал матча меньше 225,5 за 2.03.

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    «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Сразить действующего чемпиона НБА
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