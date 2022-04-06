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    Расслабленный победитель против мотивированного «Шарлотт»

    «Майами» — «Шарлотт». Прогноз(к. 2.83), ставка на матч регулярного чемпионата NBA, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Шарлотт»
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    Скотти Барнс
    «Шарлотт Хорнетс» едет к лидеру Восточной конференции за победой. Битва против «Майами Хит» пройдет на арене «FTX Arena» Матч состоится 6 апреля — начало в 02:30 по московскому времени. «Майами» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 06 Апреля 2022 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 02:30 Шарлотт Шарлотт
  • НБА
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    «Майами Хит»

    «Майами Хит» лидер Восточной конференции. На счету команды 51 победа и 28 поражений.

    В Национальной баскетбольной ассоциации «Хит» продлил победную серию до четырех: «Рэпторс» (114:109), «Буллз» (127:109), «Селтикс» (106:98), «Сакраменто» (123:100).

    Штат Флорида ждет интересной битвы. Это уже будет третье сражение против «Шарлотт Хорнетс» в этом сезоне. В предыдущих играх «Майами» одержали две победы (111:107, 104:86).

    «Шарлотт Хорнетс»

    «Шарлотт Хорнет» на 9 месте в турнирной таблице. В их активе 40 побед и 38 поражений.

    Клуб из Северной Каролины чередует победы и поражения: Поражения от «Севенти Сиксерс» (114:144) и «Наггетс» (109:113). Победы над командами «Юта» (107:101), «Нетс» (119:110), «Никс» (125:114).

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    «Шарлотт Хорнетс» от заветного 8-го места отделяет всего одна победа. Выше «Хокс» . У главного соперника калифорнийцев серия из 5 побед.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами Хит» — 1.51, победа «Шарлотт Хорнетс» — 2.83.

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    «Майами Хит» — явный фаворит пары. Команда из Флориды скорее всего одержит победу. Но мы все же рискнем поставить на гостей.

    Прогноз: «Хит» в этом поединке может расслабиться. Как лидеры Восточной конференции имеют на это право. «Шарлотт Хорнетс», напротив мотивирован на победу. Успех может поднять команду в зону плей-офф. Наша ставка — победа «Шарлотт Хорнетс» за 2.83 .

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    «Майами» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Расслабленный победитель против мотивированного «Шарлотт»
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